ΧΑ:-Το-θεαματικό-ξεκίνημα-του-νέου-έτους-προϊδεάζει-για-εκπλήρωση-του-january-effect

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €609,1 εκ.(στα €358 εκ. τα πακέτα). Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2195 μονάδων από το πρώτο ημίωρο, όμως οι αγοραστές αφυπνίστηκαν και σταδιακά οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος και στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2213 μονάδων με οδηγούς την Alpha Bank και άλλα blue chips (Cenergy, Τιτάν, ΕΕΕ)., με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να ολοκληρώνεται λίγο χαμηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,381% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,66%) με την Εθνική (-2,34%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,52%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε το Jumbo (-1,06%), η Helleniq Energy (-1%), η Κύπρου (-0,70%), ο ΑΔΜΗΕ (-0,66%) και η ΕΧΑΕ (-1,47%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,52%) , ο ΟΠΑΠ (+1, 63%), η Cenergy (+2,87%), ο Τιτάν (+2,07%), η Aegean (+1,25%), η Lamda (+0,97%) και ο Αβαξ (+3,97%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 55 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Την Τρίτη, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου. Το θεαματικό ξεκίνημα του νέου έτους, εκτιμώμενες εισροές €5,15 δις, την καταγραφή αλλεπάλληλων ρεκόρ 16ετίας για το ΓΔ και την υπεραπόδοση των τραπεζών, προϊδεάζει για την εκπλήρωση του January effect για το ελληνικό χρηματιστήριο.

JP Morgan: υπολογίζει ότι η ένταξη των ελληνικών μετοχών στους δείκτες STOXX Europe 600 και Eurostoxx ως ανεπτυγμένη αγορά θα ενεργοποιήσει παθητικές εισροές ύψους περίπου 962,7 εκατ. δολαρίων. Στα $ 834 εκ. για τις συστημικές τράπεζες οι πιθανές παθητικές εισροές.

Alpha Bank: Με 29,8% η UniCredit, παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%.

ΕΛΣΤΑΤ: Επιβραδύνθηκε στο 2,6% η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο. Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση.

Titan: Εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στις ΗΠΑ, η Keystone Cement Company εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσιλβάνια, αντί $310 εκατ. Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τις πωλήσεις της Titan America, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και να βελτιώσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους.

ΑΔΜΗΕ: συμμετείχε στην περιφερειακή σύνοδο Α. Μεσογείου της Ένωσης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Med-TSO στο Αμμάν της Ιορδανίας, με θέμα τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των μεσογειακών χωρών. Ιαν.-Νοέμβριος 2025: Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €29.918,4 εκ.,- 6,9%. Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των €74.396,1 εκ., -4,7%. Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των €44.477,7 εκ.,- 3,1%.