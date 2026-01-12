Χριστοδουλάκης-στον-ΣΚΑΪ:-«Όσα-στημένα-βιντεάκια-και-να-βγάλουν-για-Τέμπη,-κάποιοι-απομάκρυναν-βαγόνια»

«Η κ. Καρυστιανού είναι μάνα ενός παιδιού που έχασε τραγικά τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών κι εμείς την αντιμετωπίζουμε ως μάνα του παιδιού αυτού», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (12/1) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, σχολιάζοντας πως αν η ίδια αποφασίσει να δημιουργήσει κόμμα, θα κριθεί επί του πολιτικού πεδίου.

Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει το να ο ίδιος έχει κάνει λάθη ως προς τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Χριστοδουλάκης δήλωσε:

«Αν εννοείτε τη δήλωσή μου που έχουν πάρει κάποιοι παπαγάλοι της ΝΔ από τα υπόγεια και την έχουν περιφέρει με όρους σκληρής διαστρέβλωσης, εγώ θεωρώ πως όχι. Όσα στημένα βιντεάκια με όρους μονταζιέρας και να δημιουργήσουν, δεν θα σταματήσουμε να λέμε το προφανές: είναι πρόβλημα το ότι ελάχιστες ώρες μετά το δυστύχημα, κάποιοι ως μη όφειλαν απομάκρυναν από τον χώρο του δυστυχήματος συντρίμμια, βαγόνια και ό,τι άλλο, με αποτέλεσμα να λείπουν σήμερα κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόδοση ευθυνών και κυρίως στην απόδοση δικαιοσύνης».

- sofokleous10.gr

