Χριστοδουλίδης-για-παραίτηση-Χαραλάμπους:-Πράξη-εμπιστοσύνης-και-αυτοπεποίθησης,-είμαι-εδώ-και-δεν-κρύβομαι

Νέα τοποθέτηση Νίκου Χριστοδουλίδη από τη Λεμεσό για το επίμαχο βίντεο και μάλιστα λίγα λεπτά μετά τη γνωστοποίηση της παραίτησης του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του.

«Η παραίτηση του δεν είναι αποτέλεσμα πιέσεων, ούτε πράξη ενοχής αλλά πράξη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης» υπέδειξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους.

«Είμαι εδώ, δεν κρύβομαι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, σχετική δήλωση του για την παραίτηση Χαραλάμπους θα εκδοθεί μέσα στην ημέρα.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα. Οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος. Το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, είναι πως πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, θα έχει αποτελέσματα που θα τα δούμε όλοι μας. Πολύ φοβάμαι στα αποτελέσματα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε πολύ λίγους μήνες» είπε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συμπλήρωσε πως τα κόμματα είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της συμπολίτευσης τα οποία είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν. Προσωπικά ο ίδιος και η κυβέρνηση, είπε «είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και φυσικά δεσμευμένοι στην υλοποίηση όλων όσων έχουμε υποσχεθεί που είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Υπέδειξε ακόμα ότι δεν επιχειρεί να υποβαθμίσει το όλο θέμα.

«Για την υπόθεση, θέλω να αναφέρω ότι την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω το θέμα. Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για το θέμα υβριδικού πολέμου και τις προειδοποιήσεις, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι είχε ενημερώσει η ΕΕ σε ανύποπτο χρόνο. «Με την ανάληψη της προεδρίας (του Συμβουλίου της ΕΕ) είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα. Είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία σε αυτό το έργο».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε για τον Φορέα Στήριξης, μετά και την παραίτηση της συζύγου, αναφέροντας ότι κάνει σκέψεις για πλήρη κατάργηση του.

Νωρίτερα, την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους μετά το βίντεο με τις μίζες.

Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, στηρίζει πλήρως τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».