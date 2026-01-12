anthropic:-Εισέρχεται-στον-κλάδο-της-υγείας-με-το-claude-for-healthcare

Η αμερικανική start-up της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic εισέρχεται στον κλάδο της υγείας ανακοινώνοντας την Κυριακή το Claude for Healthcare, ένα προϊόν που επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους ασφαλιστές και τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το chatbot για ιατρικούς σκοπούς.

Η κυκλοφορία βασίζεται στην προηγούμενη κυκλοφορία του Claude for Life Sciences από την Anthropic, η οποία επικεντρώθηκε στην έρευνα φαρμάκων, και αντικατοπτρίζει την ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να καταστήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της πρακτικά εργαλεία σε ευαίσθητους τομείς της βιομηχανίας.

Η ανακοίνωση αυτή αναδεικνύει επίσης τον ανταγωνισμό που εντείνεται ανάμεσα στις εταιρείες τεχνολογίας για να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η OpenAI πρόσφατα παρουσίασε ένα αντίστοιχο προϊόν, ενώ startups, όπως οι Abridge και Sword Health, έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών που επενδύουν σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιούνται στον χώρο της υγειίας.

Κατά την Anthropic, το Claude for Healthcare έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον διοικητικό φόρτο εργασίας και να βοηθά τόσο τους ιατρούς όσο και τους ασθενείς να κατανοούν καλύτερα τις ιατρικές πληροφορίες. Τα εργαλεία υποστηρίζονται από πρόσφατες βελτιώσεις στο κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας, Claude Opus 4.5, το οποίο, σύμφωνα με την Anthropic, αποδίδει σημαντικά καλύτερα από τις προηγούμενες εκδόσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς ενώ παράλληλα εμφανίζει λιγότερα σφάλματα.

Για να αξιοποιθεί στον τομέα της υγείας, το Claude μπορεί πλέον να συνδέεται απευθείας με διάφορες βάσεις δεδομένων που πληρούν τα πρότυπα του κλάδου.