eΦΚΑ:-Γιατί-χάθηκαν-ρυθμίσεις-ύψους-22-δισ.-ευρώ

Η μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων και οι νέες οφειλές που δημιουργούνται από τις τρέχουσες εισφορές είναι οι αιτίες που χιλιάδες οφειλέτες «χάνουν» ρυθμίσεις χρέους.

Το «φέσι» προς τον e-ΕΦΚΑ από τις «χαμένες» ρυθμίσεις αυξάνεται διαρκώς, φτάνοντας στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025 στα 22,14 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του ΚΕΑΟ, για το γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, είναι αποκαλυπτικά του μεγέθους του προβλήματος: Σε σύνολο 2.378.740 ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν λόγω ύπαρξης χρέους προς την Κοινωνική Ασφάλιση, το 1.273.737 χάθηκε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Άρα, από καταβολής λειτουργίας του ΚΕΑΟ, δηλαδή από το 2013, περισσότερες από τις μισές ρυθμίσεις που προέκυψαν (53,54%) δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν και θεωρήθηκαν απολεσθείσες. Αντίστοιχα, οι ανωτέρω ρυθμίσεις είχαν καταφέρει να εντάξουν, προς εξόφληση, ποσό χρέους 31,28 δισ. ευρώ. Όμως, λόγω της απώλειας που προέκυψε, από το συγκεκριμένο ποσό χρέους «χάθηκαν» και βγήκαν εκτός ρύθμισης 22,14 δισ. ευρώ! Συνεπώς, το 70,78% του συνόλου του χρέους προς τον ΕΦΚΑ που εντάχθηκε τα τελευταία 13 χρόνια σε κάποια ρύθμιση δεν εισπράχθηκε και βγήκε εκτός διαδικασίας, λόγω απώλειας της ίδιας της ρύθμισης από τους οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Έτσι, στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου υπολογίστηκαν στις 299.816 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις (ποσοστό 12,6%), με το ποσό χρέους που είχε ενταχθεί σε αυτές να μην υπερβαίνει τα 5,1 δισ. ευρώ. Συνεπώς, μόλις μία στις δέκα ρυθμίσεις που συνάπτονται με το ΚΕΑΟ, λόγω ύπαρξης χρέους προς τον ΕΦΚΑ, παραμένει ενεργή.

Αντίστοιχα, καταγράφηκαν από καταβολής λειτουργίας του ΚΕΑΟ 805.187 ολοκληρωμένες ρυθμίσεις (ποσοστό 33,84%), με το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε να μην υπερβαίνει τα 4,04 δισ. ευρώ. Άρα, μόλις μία στις τρεις ρυθμίσεις καταφέρνει να ολοκληρωθεί αποπληρώνοντας το σύνολο του χρέους που έχει ενταχθεί εκεί.

Όλα αυτά, ενώ το συνολικό χρέος που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ, στα τέλη του γ’ τριμήνου του 2025, εκτοξεύθηκε στα 50,68 δισ. ευρώ.

Ατομική ειδοποίηση

Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΑΟ επιδιώκει την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της υπαγωγής και της παραμονής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, παρά το γεγονός ότι στην πράξη η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραμένει μεγάλο ζητούμενο. Οι οφειλέτες ενημερώνονται μέσω των ατομικών ειδοποιήσεων για το ύψος της οφειλής τους και καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση ή εξόφληση. Μόνο κατά το γ’ τρίμηνο της περασμένης χρονιάς υποβλήθηκαν 267.904 ατομικές ειδοποιήσεις, ενώ από το 2013, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΕΑΟ, έχουν πραγματοποιηθεί 3.113.591 τέτοιες αντίστοιχες αποστολές προς τους οφειλέτες. Συνολικά, έχει καταγραφεί ποσό χρέους 17,19 δισ. ευρώ για το οποίο οι οφειλέτες απώλεσαν ρύθμιση και τους επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (π.χ. κατασχέσεις ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς). Το ποσό των οφειλών για τις οποίες το ΚΕΑΟ υποχρεώθηκε σε χρήση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ανέρχεται στα 39,61 δισ. ευρώ, ανεξάρτητα αν είχαν ενταχθεί ή όχι σε κάποια ρύθμιση ή αν είχε σταλεί προς τους οφειλέτες ατομική ειδοποίηση.

Η ένταξη και παραμονή των οφειλών σε ρύθμιση ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση του ΚΕΑΟ σε περίπτωση κινδύνου απώλειάς της (μη καταβολή δόσης, νέες οφειλές). Επιπλέον, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ οι οφειλέτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση των οφειλών τους και να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις. Ακόμα, μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους ηλεκτρονικά.

Πάγια ρύθμιση

Η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων είναι η μόνη ενεργή που υπάρχει, άρα είναι εύλογο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους οφειλέτες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εξοφλήσουν άπαξ το χρέος που έχουν δημιουργήσει, από μη εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, που αναφέρονται στο γ’ τρίμηνο του 2025, δείχνουν ότι από το 2013 ανήλθαν σε 1.401.021 οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της πάγιας διαδικασίας (αρχικά εξόφληση σε 12 και εν συνεχεία σε 24 δόσεις). Το ποσό χρέους που εντάχθηκε σε αυτή την πάγια ρύθμιση προσέγγισε τα 15,39 δισ. ευρώ. Όμως, οι 751.631 ρυθμίσεις (ποσοστό 53,64%) «χάθηκαν», αφού είτε δεν εξοφλήθηκαν δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις είτε δεν καταβλήθηκαν οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από τους οφειλέτες. Ως αποτέλεσμα, η απώλεια χρέους που βγήκε εκτός ρύθμισης ξεπέρασε τα 12,4 δισ. ευρώ. Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις έφτασαν τις 508.683 (ποσοστό 36,3%) και είχαν ως αποτέλεσμα να εισπραχθεί από το ΚΕΑΟ ποσό χρέους σχεδόν 1,65 δισ. ευρώ. Έτσι, υπάρχουν ακόμα 140.707 ενεργές ρυθμίσεις, που στο ιδανικό σενάριο που ολοκληρωθεί το σύνολό τους θα αποφέρουν στην Κοινωνική Ασφάλιση ένα πρόσθετο ποσό λίγο πάνω από το 1,33 δισ. ευρώ.

Εκτός από την πάγια, ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών (610.221), όμως, επέλεξε τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που είχε ενεργοποιηθεί το μακρινό 2019, με το συνολικό ποσό χρέους που είχε ενταχθεί σε αυτή να ανέρχεται στα 5,63 δισ. ευρώ. Σταθερά μεγάλες, όμως, ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι απώλειες ρυθμίσεων (312.160 ή ποσοστό 51,15%), με συνέπεια να «χαθούν» πάνω από 3,44 δισ. ευρώ χρέους. Ολοκληρώθηκαν 207.880 ρυθμίσεις και εισπράχθηκε ποσό χρέους ύψους 968.683.956 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει σχεδόν επτά έτη από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, υπάρχουν ακόμα 90.181 ενεργές, με το σύνολο του χρέους που μπορεί να εισπραχθεί να προσεγγίζει το 1,22 δισ. ευρώ.