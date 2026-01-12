Συνολικά 1.258.422 ίδιες μετοχές απέκτησε η Eurobank στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που ενέκρινε η έκτακτη γ.σ. των μετόχων της τράπεζας στις 22/10.

Συνολικά 1.258.422 ίδιες μετοχές απέκτησε η Eurobank στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που ενέκρινε η έκτακτη γ.σ. των μετόχων της τράπεζας στις 22/10, με μέση τιμή κτήσης 3,6437 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 4.585.256,65 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 5.149.360 Ίδιες Μετοχές.