Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, January 12
    eurobank:-Κατέχει-συνολικά-5149.360-ίδιες-μετοχές
    Eurobank: Κατέχει συνολικά 5.149.360 ίδιες μετοχές

    Eurobank: Κατέχει συνολικά 5.149.360 ίδιες μετοχές

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Συνολικά 1.258.422 ίδιες μετοχές απέκτησε η Eurobank στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που ενέκρινε η έκτακτη γ.σ. των μετόχων της τράπεζας στις 22/10.

    Συνολικά 1.258.422 ίδιες μετοχές απέκτησε η Eurobank στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που ενέκρινε η έκτακτη γ.σ. των μετόχων της τράπεζας στις 22/10, με μέση τιμή κτήσης 3,6437 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 4.585.256,65 ευρώ.

    Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

    Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 5.149.360 Ίδιες Μετοχές.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com