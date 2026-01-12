iris:-Από-την-Πέμπτη-τα-νέα-αυξημένα-όρια-πληρωμών

Μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό θα μπορούν να μεταφέρουν οι πολίτες σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες αλλά και να πληρώσουν επαγγελματίες από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών θα αυξηθούν στα 1.000 ευρώ την ημέρα, ενώ στο ίδιο επίπεδο ανεβαίνει και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των ψηφιακών πληρωμών, τα νέα όρια θα διαμορφωθούν σε :

· 1.000 ευρώ την ημέρα για :

– συναλλαγές P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών)

– πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B)

· 5.000 ευρώ το μήνα για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι για εμπορικές συναλλαγές δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Με τα νέα όρια, το IRIS καθίσταται πιο ελκυστικό για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων ή μελών οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Η αύξηση των ορίων γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το IRIS έχει ήδη καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις – φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα- σε συνδυασμό με τη σύνδεση POS με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη φορολογική συμμόρφωση.

Διασύνδεση με ευρωπαϊκές πλατφόρμες

To IRIS από φέτος «ανοίγει τα φτερά του» στην Ευρώπη καθώς σχεδιάζεται η ένταξη του στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA. H αρχή θα γίνει με τις υπηρεσίες μεταξύ ιδιωτών (P2P) εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Η διασύνδεση του IRIS με το πανευρωπαϊκό σχήμα διασυνοριακών πληρωμών, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Με την προσθήκη περισσότερων από 4 εκατ. Ελλήνων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση χρηστών του EuroPA θα ανέλθει σε 105 εκατομμύρια από 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα, ενώ ήδη αρκετές ακόμη χώρες βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο συγκεκριμένο project.

Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα διασύνδεσης του IRIS με τα αντίστοιχα εθνικά συστήματα πληρωμών στις παραπάνω χώρες, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές πληρωμές με μηδενικό κόστος.