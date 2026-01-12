meta:-Πρώην-σύμβουλος-του-Τραμπ-αναλαμβάνει-καθήκοντα-προέδρου

Ποια είναι η 53χρονη που αναλαμβάνει το νευραλγικό πόστο στον τεχνολογικό κολοσσό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ διορίστηκε ως πρόεδρος και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Meta τη Δευτέρα, ενώ στον νέο της ρόλο, θα υπηρετήσει ως μέλος της ομάδας διαχείρισης της εταιρείας και θα βοηθήσει στην καθοδήγηση της στρατηγικής και της εκτέλεσής της. Η κα ΜακΚόρμικ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Meta τον Απρίλιο, αλλά παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο.

«Η εμπειρία της Ντίνα στα υψηλότερα κλιμάκια των παγκόσμιων οικονομικών, σε συνδυασμό με τις βαθιές σχέσεις της σε όλο τον κόσμο, την καθιστά κατάλληλη για να βοηθήσει τη Meta να διαχειριστεί αυτή την επόμενη φάση ανάπτυξης ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρός της», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Πριν ενταχθεί στην Meta, η ΜακΚόρμικ διετέλεσε αναπληρώτρια σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ και υπηρέτησε υπό την Υπουργό Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους. Μάλιστα, είναι το δεύτερο πρώην μέλος της κυβέρνησης Τραμπ που προσέλαβε η Meta τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον νέο επικεφαλής νομικό σύμβουλο, Κέρτις Τζόζεφ Μαχόουνι, που αποτέλεσε αναπληρωτή εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ.

«Συγχαρητήρια στην Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, που έγινε νέα πρόεδρος της Meta. Μία εξαιρετική επιλογή από τον Μαρκ Ζ! Είναι ένα φανταστικό και πολύ ταλαντούχο άτομο, που υπηρέτησε την κυβέρνηση Tραμπ με πυγμή και αποτελεσματικότητα!», τόνισε ο Τραμπ στο Truth SociaΙ. Η 52χρονη πέρασε 16 έτη σε υψηλές θέσεις με ηγετικούς ρόλους στην Goldman Sachs ενώ υπήρξε και στέλεχος στην BDT & MSD Partners.