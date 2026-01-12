Praktiker: «Το Σπίτι μας Αλλάζει την πόλη» – Ένας χρόνος περιβαλλοντικών δράσεων

Η Praktiker Hellas σε συνεργασία με τη We4all και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ενεργοποίησε εργαζομένους, πολίτες και μαθητές για ένα πιο βιώσιμο αστικό μέλλον.

Το νέο κύκλο του προγράμματος «Το Σπίτι μας Αλλάζει την Πόλη» ολοκλήρωσε για το 2025 η Praktiker Hellas. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ΕΚΕ που μετρά 4 χρόνια δράσης, μετατρέποντας τη δέσμευσή της για βιώσιμες πόλεις σε απτές δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με άξονες τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη προσφορά στο αστικό περιβάλλον, η Praktiker ενεργοποίησε τους εργαζομένους της και μαζί προχώρησαν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό. Στρατηγικοί σύμμαχοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια ήταν η We4all, η εταιρεία ερευνών QED και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση ενός προγράμματος με στόχο πιο πράσινες, πιο ανθρώπινες και συμπεριληπτικές πόλεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Praktiker Hellas συνεργάστηκε με την εταιρεία ερευνών QED για την υλοποίηση ποσοτικής έρευνας σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, με στόχο να διερευνήσει τις αντιλήψεις των πολιτών για τη βιοποικιλότητα και τους επικονιαστές. Τα ευρήματα ανέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το περιβάλλον, με 8 στους 10 να θεωρούν τη βιοποικιλότητα κρίσιμη για την ποιότητα ζωής στις πόλεις, την ίδια στιγμή που μόνο 3 στους 10 γνωρίζουν τον ρόλο των επικονιαστών. Το κενό αυτό ενίσχυσε τη σημασία της εκπαιδευτικής διάστασης του προγράμματος.

Παράλληλα, η Praktiker προχώρησε σε βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τους επικονιαστές και τη συμβολή τους στα αστικά οικοσυστήματα. Τα συμπεράσματα της μελέτης ανέδειξαν τη σημασία της μέλισσας και άλλων εντόμων στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την κλιματική κρίση και την απώλεια πράσινων χώρων. Η μελέτη αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και δεντροφυτεύσεων με φυτικά είδη που ευνοούν την επικονίαση.

Kiddos Kipos: Λαχανόκηποι για τα παιδιά, σπόροι για το μέλλον

Μια από τις πιο ξεχωριστές πρωτοβουλίες του προγράμματος «Το Σπίτι μας Αλλάζει την Πόλη» ήταν το «Kiddos Kipos The School project», που σχεδιάστηκε με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών για την επικονίαση μέσα από βιωματική επαφή με τη φύση. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο άξονες, συνδυάζοντας εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή:

Στo κατάστημα Praktiker στη Παλλήνη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πραγματοποιήθηκαν διαδραστικά εργαστήρια στον χώρο του Urban Kipos Corner. Πάνω από 230 μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις, μαθαίνοντας να καλλιεργούν φυτά φιλικά προς τους επικονιαστές και να αναγνωρίζουν τη σημασία της φροντίδας του αστικού περιβάλλοντος.

Στην Αγία Παρασκευή, διαμορφώθηκαν 5 πλήρως εξοπλισμένοι σχολικοί λαχανόκηποι, που παραδόθηκαν σε ισάριθμα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Περισσότερα από 1.400 παιδιά θα απολαμβάνουν καθημερινά τους νέους χώρους πρασίνου, έχοντας την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την καλλιέργεια και τη φροντίδα της φύσης, μέσα από το σχολικό τους πρόγραμμα.

Η δράση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της ομάδας Kipos Experts, ενώ οι ειδικοί συνεργάτες της We4all ανέλαβαν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διαμορφώνοντας έτσι μια νέα γενιά μικρών κηπουρών με οικολογική συνείδηση και σεβασμό προς το περιβάλλον. Η Praktiker επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, στην ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, χτίζοντας μια καθημερινότητα όπου το περιβάλλον και η παιδεία συναντιούνται δημιουργικά.

Επικονιαστές και δενδροφυτεύσεις: Για ένα πιο ζωντανό και ανθεκτικό αστικό οικοσύστημα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των επικονιαστών για τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα των πόλεων, η Praktiker Hellas προχώρησε και σε δύο στοχευμένες δεντροφυτεύσεις στην Αττική, η πρώτη πραγματοποιήθηκε στον Λυκαβηττό και η δεύτερη στο Πάρκο Τρίτση, σε συνεργασία με τη We4all. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά φυτεύοντας εκατοντάδες φυτά φιλικά προς τους επικονιαστές, τα οποία επιλέχθηκαν με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, ώστε να υποστηρίζουν διαφορετικά είδη από μέλισσες και πεταλούδες, έως άλλα ωφέλιμα έντομα και πτηνά. Οι παρεμβάσεις είχαν σχεδιαστεί με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, μετατρέποντας επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού σε μικρούς θύλακες ζωής και ενισχύοντας την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των πόλεων.

Στο πλαίσιο των δεντροφυτεύσεων και σε συνεργασία με την We4all, πραγματοποιήθηκαν climate walks, δηλαδή περιβαλλοντικοί περίπατοι που ακολούθησαν τις δράσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν φυτικά είδη που ευνοούν την επικονίαση, να εξερευνήσουν ιστορικά σημεία των περιοχών και να εξοικειωθούν με επικονιαστές που συχνά περνούν απαρατήρητοι, όπως λιγότερο γνωστά είδη εντόμων και μικρών πτηνών. Με αυτόν τον τρόπο, η πρακτική συμμετοχή στις φυτεύσεις συνδυάστηκαν με βιωματική εκπαίδευση, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει κάθε μορφή ζωής στο αστικό οικοσύστημα.

Γιατί όταν το Σπίτι Αλλάζει την Πόλη, αλλάζει και το μέλλον μας.

Η Ευανθία Μπρανίκα, Εxecutive Head of Marketing της Praktiker Hellas δήλωσε: « Για εμάς στην Praktiker «Το Σπίτι μας αλλάζει την Πόλη» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η βιωσιμότητα μπορεί να αποκτήσει ουσία, πρόσωπα και ενέργειες. Μέσα από τη στρατηγική μας συμμαχία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και τη We4all, καταφέραμε να υλοποιήσουμε δράσεις που άγγιξαν άμεσα πάνω από 1.400 παιδιά, να δημιουργήσουμε 5 πλήρως διαμορφωμένους σχολικούς λαχανόκηπους, και να υλοποιήσουμε δυο δεντροφυτεύσεις με είδη που ενισχύουν την παρουσία των επικονιαστών. Αυτό όμως που μας κάνει ακόμα πιο υπερήφανους είναι η συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων μας. Περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι μας μαζί με τα παιδιά τους, συμμετείχαν ενεργά σε φυτεύσεις και στα Climate Walks, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η κουλτούρα μας χτίζεται με εμπειρία, ενσυναίσθηση και συλλογικότητα. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το έργο!».

Δήλωση Γιάννη Μυλωνάκη, Δημάρχου Αγίας Παρασκευής: «Η Αγία Παρασκευή είχε την τιμή να φιλοξενήσει ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια του προγράμματος “Το Σπίτι μας αλλάζει την Πόλη”, με δράσεις που δεν περιορίστηκαν σε πράσινες παρεμβάσεις, αλλά έφτασαν βαθιά στον πυρήνα της τοπικής κοινωνίας. Δημιουργήθηκαν 5 σχολικοί λαχανόκηποι, με ωφελούμενους πάνω από 1.400 μαθητές, οι οποίοι σήμερα απολαμβάνουν το αποτέλεσμα, έχοντας προηγουμένως εκπαιδευτεί βιωματικά για την αξία της περιβαλλοντικής φροντίδας, της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από τη συνεργασία μας με την Praktiker, καλλιεργήσαμε όχι μόνο τη γη αλλά και μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτές είναι οι συνεργασίες που θέλουμε να βλέπουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο, σε κάθε παιδική αυλή».

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος, Συνιδρυτής & CEO της We4all είπε: «Η συνεργασία μας με την Praktiker Hellas ξεχωρίζει γιατί συνδύασε τη γνώση με την πράξη. Ξεκινώντας με τη βιβλιογραφική μελέτη που πραγματοποιήσαμε, εντοπίσαμε τις πραγματικές ανάγκες των επικονιαστών στα αστικά περιβάλλοντα και έπειτα, τις μεταφράσαμε σε άμεσες παρεμβάσεις: δεντροφυτεύσεις στον Λυκαβηττό και το Πάρκο Τρίτση με είδη κατάλληλα για μέλισσες, πεταλούδες και άλλους επικονιαστές, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε 232 παιδιά για την αξία της επικονίασης και υλοποιήσαμε Climate Walks με οικολογικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Η συνεργασία μας δεν ήταν απλώς επικοινωνιακή ή συμβολική. Είχε μετρήσιμους στόχους, ενεργή συμμετοχή και κυρίως ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χαιρόμαστε που βρεθήκαμε στο πλευρό μιας εταιρείας που επιλέγει να κάνει πράξη τη βιωσιμότητα και να αφήσει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».