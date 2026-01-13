Ακίνητα: Επενδύσεις 2,9 δισ. στο εμπορικό real estate, τα μεγάλα deals – Η τάση για το 2026

Η ελληνική αγορά ακινήτων διατήρησε τη δυναμική της το 2025. Ρεκόρ επενδύσεων και ισχυρή ζήτηση σε γραφεία, ξενοδοχεία και λιανική. Οι πρωταγωνιστές και τα deals. Πρωταγωνιστής ο κλάδος της φιλοξενίας με 1,4 δισ. ευρώ. Οι προοπτικές για το 2026. Το προφίλ επενδυτών. Τι αναφέρει η Cushman & Wakefield Proprius.

Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επέδειξε η εγχώρια επαγγελματική αγορά ακινήτων το 2025, με τη δραστηριότητα τόσο στις μισθώσεις όσο και στις επενδύσεις να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Συνεχίζοντας τον ανοδικό κύκλο που ξεκίνησε το 2020, το προηγούμενο έτος έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ συναλλαγών, αυξημένων κατά 47% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με όσα αναφέρει Cushman & Wakefield Proprius (C&W Proprius), κορυφαία εταιρεία συμβούλων στο real estate.

Σύμφωνα με την C&W, οι συνολικές επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα ανήλθαν σε 2,9 δισ. το 2025 (εξαιρουμένης της εμβληματικής επένδυσης της ION στο project της Lamda στο Ελληνικό), σημειώνοντας αύξηση 47% σε ετήσια βάση. Πρωταγωνιστής ο κλάδος της φιλοξενίας με 1,4 δισ., ακολουθούμενος από τα γραφεία με 750 εκατ. ευρώ.

Οι πρωταγωνιστές και οι κλάδοι αιχμής

Την αγορά διαμόρφωσαν κυρίως εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές και family offices, με εξέχοντες συμμετέχοντες την Alpha Bank, τη Yoda Group, τον Γιώργο Προκοπίου, τη Dimand και την Trastor REIC. Σημαντική κινητικότητα προήλθε επίσης από την αναδιάρθρωση της Prodea, ενώ οι τράπεζες εμφανίζονται να επανέρχονται στην αγορά ακινήτων με αυξημένη δυναμική.

Οι κατηγορίες που ξεχώρισαν ήταν τα Γραφεία και τα Ξενοδοχεία, απορροφώντας το 27,3% και 44,5% του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου αντίστοιχα. Όπως αναφέρθηκε, οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο ανήλθαν σε 1,4 δισ. το 2025, ενισχυμένες σημαντικά από την εξαγορά του Astir Pallas από τον κ. Προκοπίου έναντι 700 εκατ., ενώ ο κλάδος των γραφείων ακολούθησε με 750 εκατ.

Ωστόσο, η κατηγορία που σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο ήταν η Λιανική, φτάνοντας τα 560 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 143% και σηματοδοτώντας ισχυρή επαναφορά της εμπιστοσύνης σε ακίνητα που συνδέονται με το λιανεμπόριο. Σε σχέση με σημαντικά βασικά σημεία της αγοράς, η επένδυση 2 δισ. της ION στο Ελληνικό αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική αγορά, θέτοντας νέα κλίμακα και ενισχύοντας τη διεθνή εμπιστοσύνη. Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε για επενδύσεις σε εναλλακτικά ακίνητα, όπως Εκπαίδευση και Φοιτητική Στέγαση. Επίσης, το ESG αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα, διαχωρίζοντας την αγορά σε ESG-ready και μη συμμορφούμενα ακίνητα, ενώ οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, την εργασία και την κατανάλωση επηρεάζουν τη ζήτηση σε όλους τους τομείς.

Οι δευτερεύουσες αγορές και τα χαμηλότερης ποιότητας ακίνητα εμφανίζουν αυξημένο ρίσκο, με χαμηλότερη απορρόφηση, υψηλότερα ποσοστά κενών και μεγαλύτερη έκθεση σε χρηματοδοτικές πιέσεις. Σύμφωνα με την C&W, η αγορά τροφοδοτήθηκε από σημαντικές συναλλαγές χαρτοφυλακίων, κυρίως σε λιανική και γραφεία, με τη συμμετοχή κυρίως εγχώριων θεσμικών επενδυτών. Οι τιμές πώλησης διατηρούνται σε γενικές γραμμές σταθερές, με τα ποιοτικά και μοναδικά ακίνητα να καταγράφουν premium, ενώ τα παλαιότερα ή δευτερεύοντα ακίνητα συναντούν αυξημένη επιφυλακτικότητα από την πλευρά των αγοραστών.

Οι προοπτικές για το 2026

Όπως αναφέρεται, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα έτος αυξημένης δραστηριότητας, με την ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων να μεταβαίνει από την ανθεκτικότητα σε μια φάση συγκρατημένης αισιοδοξίας.

«Καθώς προχωράμε στο 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται στις στρατηγικές κινήσεις θεσμικών επενδυτών -ΑΕΑΑΠ και τραπεζών- καθώς και στη δυνητικά πιο δυναμική είσοδο διεθνών επενδυτών, καθώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε πιο ώριμη αγορά. Ωστόσο, διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα ιστορικών δεδομένων που θα επέτρεπαν πιο ασφαλή λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική ιστορία της χώρας -από την κρίση έως την πανδημία- εξακολουθούν να δημιουργούν ένα περιβάλλον επιφυλακτικότητας.

Ο τουρισμός θα παραμείνει βασικός μοχλός δραστηριότητας, ενώ η πολιτική σταθερότητα ενόψει των εκλογών του 2027 και ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Συνολικά, τα θετικά μηνύματα από το μέτωπο της οικονομίας αναμένεται να μεταφραστούν σε περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, ενισχυμένη από τα μεγάλα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το προφίλ των επενδυτών

Σύμφωνα με την εταιρεία, η δυναμική ενισχύεται σταδιακά, με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων να αντιπροσωπεύουν λίγο πάνω από το 43% του συνολικού όγκου επενδύσεων. Οι διασυνοριακές ροές αντιστοιχούν περίπου στο 30% της δραστηριότητας του 2025, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εγχώριο κεφάλαια. Από τους εγχώριους επενδυτές, 46% του κεφαλαίου προήλθε από family offices, 9,25% από ΑΕΑΑΠ, 9% από ξενοδόχους, ενώ το υπόλοιπο από εταιρείες ανάπτυξης, εταιρείες για ιδιοχρησιμοποίηση και ιδιώτες επενδυτές.

Το προφίλ αυτό διαφοροποιείται αισθητά από την περίοδο 2017–2023, όταν κυριαρχούσαν οι ΑΕΑΑΠ και τα opportunistic funds. Παρά την αυξημένη δραστηριότητα, οι επενδυτές παραμένουν επιλεκτικοί, στοχεύοντας ακίνητα με ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά και σαφή προοπτική απόδοσης.