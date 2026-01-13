Αναβάθμιση outlook για ανάπτυξη από Παγκόσμια Τράπεζα το 2026: Αξιοσημείωτα ανθεκτική – «Σβήνει» η δυναμική

Οι νέες παγκόσμιες προβλέψεις για το 2026 σηματοδοτούν μια μέτρια επιβράδυνση από την ισχυρή ανάπτυξη του 2025.

Aναβάθμισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2026 η Παγκόσμια Τράπεζα, τονίζοντας πως η οικονομία διεθνώς αποδείχθηκε εκπληκτικά ανθεκτική σε κραδασμούς ενόψει μιας «ιστορικής» κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων. Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να χαμηλώσει ταχύτητα 2,6% το 2026 (πρόβλεψη Ιουνίου για 2,3%) από 2,7% το 2025, πριν επιστρέψει στο 2,7% το 2027.

Μια έκρηξη στο εμπόριο, καθώς οι εταιρείες και τα νοικοκυριά έσπευσαν να αγοράσουν αγαθά εν αναμονή των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τη μικρότερη επίδραση από τα «χτυπήματα» στις εισαγωγές και την αύξηση στις, συνέβαλε στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξης σε περίπου 2,7% πέρυσι.

«Η παγκόσμια ανάπτυξη περιορίζεται σε συγκεκριμένο εύρος τιμών. Υπάρχει ανθεκτικότητα, αλλά η ανάπτυξη δεν επιταχύνεται», τόνισε ο Άιχαν Κος, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας με έδρα την Ουάσινγκτον σε report την Τρίτη, σημειώνοντας ότι η πραγματική άνοδος του ΑΕΠ έχει παραμείνει μεταξύ 2,6% και 2,8% από το 2023, σε σύγκριση με μέσο όρο 3,2% τη δεκαετία πριν από την πανδημία.

Στην έκθεσή της, η Παγκόσμια Τράπεζα υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας ήταν «αξιοσημείωτη», αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί. «Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι εμπορικές εντάσεις να κλιμακωθούν εκ νέου, ειδικά καθώς οι υψηλότεροι δασμοί θα μπορούσαν να ανακατευθύνουν τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες», υπογράμμισε.

Προβλέπει ότι η άνοδος του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα φτάσει το 2,2% το 2026, σε σύγκριση με 2,1% το 2025 – ενώ τα ισχυρά φορολογικά κίνητρα θα βοηθήσουν την ανάπτυξη το 2026. Ωστόσο, εάν οι τρέχουσες προβλέψεις διατηρηθούν, η δεκαετία του 2020 αναμένεται να είναι η πιο αδύναμη δεκαετία για την παγκόσμια ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1960 και πολύ χαμηλή για να αποτρέψει τη στασιμότητα και την ανεργία στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως επεσήμανε.

«Με κάθε χρόνο που περνά, η παγκόσμια οικονομία έχει γίνει λιγότερο ικανή να δημιουργήσει ανάπτυξη και καθίσταται πιο ευάλωτη στην πολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ιντερμίτ Γκιλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Ωστόσο, ο οικονομικός δυναμισμός και η ανθεκτικότητα δεν μπορούν να αποκλίνουν για πολύ χωρίς να διαταράξουν τα δημόσια οικονομικά και τις πιστωτικές αγορές» συμπλήρωσε.

Εκτίμησε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά κεφαλήν το 2025 ήταν 10% υψηλότερο από ό,τι την παραμονή της πανδημίας COVID-19 – σηματοδοτώντας την ταχύτερη ανάκαμψη από μια μεγάλη κρίση τα τελευταία 60 χρόνια. Ωστόσο, σημείωσε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μένουν πίσω, με το 1/4 από αυτές να επιβαρύνονται με χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα από ό,τι το 2019, ιδίως οι φτωχότερες χώρες.

Η Κίνα αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 4,9% το 2025 και 4,4% το 2026, ενώ ο παγκόσμιος πληθωρισμός το 2026 ενδέχεται να αποκλιμακωθεί στο 2,6%, (0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις). Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent προβλέπεται να μειωθεί στα 60 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 από μέσο όρο 69 δολαρίων το 2025. Η δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένει προτεραιότητα, καθώς 1,2 δισ. νέοι θα φτάσουν σε ηλικία εργασίας στις αναδυόμενες αγορές την επόμενη δεκαετία.