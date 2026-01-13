Από την οικονομική δυσπραγία στην πολιτική εξέγερση: Η κατάσταση στο Ιράν σήμερα

Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, το Ιράν αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες περιόδους πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής από την Επανάσταση του 1979. Οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας, προκαλούμενες κυρίως από οικονομική δυσπραγία, υπερπληθωρισμό, υποτίμηση του εθνικού νομίσματος (ριάλ) και ελλείψεις βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του νερού λόγω παρατεταμένης ξηρασίας. Οι διαδηλωτές εκφράζουν δυσαρέσκεια προς το καθεστώς, με συνθήματα που ζητούν πολιτική αλλαγή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατροπή της ηγεσίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των θυμάτων από την καταστολή ξεπερνά τους 500-648, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες συλλήψεις.

Οι αρχές έχουν επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς στο διαδίκτυο, περιορίζοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνίες, ενώ κατηγορούν ξένες δυνάμεις, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, για υποκίνηση των ταραχών. Παρά τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, με αναφορές για συγκρούσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η Τεχεράνη, το Ισφαχάν και το Μασχάντ.

Αιτίες των διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως αντίδραση σε οικονομικά ζητήματα, αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν σε πολιτικές απαιτήσεις. Ο υπερπληθωρισμός έχει φτάσει σε επίπεδα 40-70%, με τις τιμές τροφίμων και βασικών αγαθών να αυξάνονται δραματικά. Η υποτίμηση του ριάλ έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά, με 1 δολάριο ΗΠΑ να ισοδυναμεί με πάνω από 1,34 εκατομμύρια ριάλ, επιδεινώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Επιπλέον, η ξηρασία και η κακή διαχείριση υδάτινων πόρων έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις νερού, ενώ απεργίες σε εμπορικούς χώρους, όπως το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, έχουν παραλύσει το εμπόριο.

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα όπως “Θάνατος στον Δικτάτορα” (αναφερόμενοι στον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ) και σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράζουν νοσταλγία για την προ-1979 μοναρχία, κυματίζοντας σημαίες με τον Λέοντα και τον Ήλιο. Αυτή η κινητοποίηση θεωρείται η μεγαλύτερη από το 2022, όταν διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Οικονομική κρίση και υπερπληθωρισμός που πυροδοτούν διαμαρτυρίες

Η αντίδραση των αρχών και η καταστολή

Η ιρανική κυβέρνηση έχει απαντήσει με έντονη καταστολή. Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της Φρουράς της Επανάστασης (IRGC) και των Basij, έχουν χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρά, δακρυγόνα και άλλα μέσα, οδηγώντας σε εκατοντάδες θανάτους και χιλιάδες συλλήψεις (πάνω από 10.000-11.000 σύμφωνα με οργανώσεις όπως η HRANA και η Amnesty International). Αναφορές κάνουν λόγο για συλλήψεις τραυματιών από νοσοκομεία και πιθανή εμπλοκή ξένων μισθοφόρων στην καταστολή.

Έχει επιβληθεί πλήρες blackout στο διαδίκτυο από τις αρχές Ιανουαρίου, με μερική χαλάρωση για διεθνείς κλήσεις, κάτι που δυσχεραίνει την καταγραφή γεγονότων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε ενέργεια από τις ΗΠΑ, ενώ ο Πρόεδρος Μαζούντ Πεζεσκιάν παραδέχτηκε οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, έχουν οργανωθεί φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις για να δείξουν υποστήριξη στο καθεστώς.

Αριθμοί θυμάτων και συλλήψεων

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών ποικίλλουν σημαντικά λόγω του blackout στο διαδίκτυο, το οποίο διαρκεί πάνω από 108 ώρες, και της δυσκολίας επαλήθευσης πληροφοριών. Σύμφωνα με την οργάνωση HRANA (Human Rights Activists News Agency), ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 648 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026, ενώ η Amnesty International αναφέρει τουλάχιστον 500-600 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών. Πιο ακραίες εκτιμήσεις από πηγές κοντά στην αντιπολίτευση, όπως το Iran International, μιλούν για πάνω από 12.000 νεκρούς σε μόλις 48 ώρες, βασισμένες σε μαρτυρίες ιατρών, αυτόπτων μαρτύρων και εσωτερικών εγγράφων του καθεστώτος. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν φωτογραφίες από 250+ πτώματα σε μία μόνο περίπτωση, υποδηλώνοντας μαζικές εκτελέσεις.

Οι τραυματίες υπολογίζονται σε χιλιάδες, με νοσοκομεία να είναι υπερφορτωμένα. Το BBC αναφέρει μαρτυρίες ιατρών που περιγράφουν “πλημμύρα” νεκρών και τραυματιών, με πολλούς να πυροβολούνται στο κεφάλι ή το στήθος από κοντινή απόσταση. Οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 10.000-11.000, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (CHRI), με αναφορές για συλλήψεις τραυματιών απευθείας από νοσοκομεία και εξαφανίσεις ατόμων. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 27 πολίτες, εκ των οποίων 6 παιδιά, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για χρήση ξένων μισθοφόρων στην καταστολή.

Διεθνείς αντιδράσεις και επιπτώσεις

Σε διεθνές επίπεδο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 25% σε χώρες που εμπορεύονται με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αγοραστών πετρελαίου όπως η Κίνα, τα ΗΑΕ, η Ινδία και η Τουρκία, απειλώντας περαιτέρω μέτρα. Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης.

Διεθνείς οργανώσεις και χώρες όπως η Γερμανία έχουν εκφράσει ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ διαδηλώσεις υποστήριξης στους Ιρανούς διαδηλωτές έχουν πραγματοποιηθεί σε πόλεις όπως το Παρίσι. Επιπλέον, πτήσεις προς το Ιράν έχουν ανασταλεί από αεροδρόμια όπως το Σουλεϊμανίγια στο Ιράκ, λόγω ασφαλείας.

Μέχρι σήμερα, οι αρχές αναφέρουν συλλήψεις “τρομοκρατικών κυττάρων” με όπλα από ΗΠΑ και Ισραήλ, που εισήλθαν από το Πακιστάν, κατηγορώντας τα για σχεδιασμό επιθέσεων. Η οικονομία συνεχίζει να πιέζεται, με το ριάλ σε ελεύθερη πτώση, ενώ αναφορές από κοινωνικά δίκτυα μιλούν για συνεχιζόμενες απεργίες και συγκρούσεις. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει προσεγγίσει για διαπραγματεύσεις, ενώ η αμερικανική πρεσβεία συμβουλεύει Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οικονομικές συνέπειες πιθανής πτώσης του καθεστώτος Χαμενεΐ

Το Ιράν βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή το 2026, με μαζικές διαδηλώσεις να απειλούν την σταθερότητα του καθεστώτος υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Η οικονομική κρίση, χαρακτηριζόμενη από υπερπληθωρισμό άνω του 40-70%, δραματική υποτίμηση του ριάλ (πάνω από 1,34 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ) και ελλείψεις βασικών αγαθών, αποτελεί τον κύριο καταλύτη των ταραχών. Σε αυτό το υποθετικό σενάριο πτώσης του καθεστώτος – είτε μέσω ανατροπής, μετάβασης εξουσίας ή κατάρρευσης – οι οικονομικές συνέπειες θα είναι πολυδιάστατες, με βραχυπρόθεσμη αστάθεια και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάκαμψης. Βασισμένο σε αναλύσεις διεθνών οργανισμών και εμπειρογνωμόνων, η πτώση θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την εγχώρια οικονομία όσο και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, η άμεση οικονομική αντίδραση θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια και επιδείνωση υφιστάμενων προβλημάτων. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ του Ιράν κατά 0.7% για το 2025-2026, λόγω μειωμένης κατανάλωσης και διαταραχών στην παραγωγή πετρελαίου από πρόσφατες συγκρούσεις και διαδηλώσεις. Οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες έχουν ήδη προκαλέσει κλείσιμο αγορών, απεργίες και διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού και ελλείψεις τροφίμων.

Υποτίμηση Νομίσματος και Πληθωρισμός: Η πτώση θα μπορούσε να επιταχύνει την κατάρρευση του ριάλ, με άμεσες συνέπειες στην εισαγωγή βασικών αγαθών. Η υπάρχουσα οικονομική εξάντληση, ενισχυμένη από κυρώσεις και κακοδιαχείριση, θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος εισαγωγών, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Αναφορές υποδεικνύουν ότι η διαφθορά και η brain drain (φυγή εγκεφάλων) θα επιδεινώσουν την ανεργία, η οποία ήδη αγγίζει υψηλά επίπεδα μεταξύ των νέων.

Η πτώση θα μπορούσε να επιταχύνει την κατάρρευση του ριάλ, με άμεσες συνέπειες στην εισαγωγή βασικών αγαθών. Η υπάρχουσα οικονομική εξάντληση, ενισχυμένη από κυρώσεις και κακοδιαχείριση, θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος εισαγωγών, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Αναφορές υποδεικνύουν ότι η διαφθορά και η brain drain (φυγή εγκεφάλων) θα επιδεινώσουν την ανεργία, η οποία ήδη αγγίζει υψηλά επίπεδα μεταξύ των νέων. Διαταραχές στην Παραγωγή και Εμπόριο: Το Ιράν, ως σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου, θα αντιμετωπίσει μειωμένη παραγωγή λόγω πολιτικής αστάθειας. Πρόσφατες συγκρούσεις με το Ισραήλ έχουν ήδη μειώσει τα έσοδα από πετρέλαιο, και μια πτώση καθεστώτος θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινή παύση εξαγωγών, αυξάνοντας τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Επιπλέον, η ανθρωπιστική κρίση – με πιθανές ελλείψεις τροφίμων και νερού – θα απαιτήσει διεθνή βοήθεια, εντείνοντας την οικονομική πίεση.

Το Ιράν, ως σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου, θα αντιμετωπίσει μειωμένη παραγωγή λόγω πολιτικής αστάθειας. Πρόσφατες συγκρούσεις με το Ισραήλ έχουν ήδη μειώσει τα έσοδα από πετρέλαιο, και μια πτώση καθεστώτος θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινή παύση εξαγωγών, αυξάνοντας τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Επιπλέον, η ανθρωπιστική κρίση – με πιθανές ελλείψεις τροφίμων και νερού – θα απαιτήσει διεθνή βοήθεια, εντείνοντας την οικονομική πίεση. Κίνδυνος Εμφυλίου Σύγκρουσης: Αν η μετάβαση δεν είναι ειρηνική, η οικονομία θα υποστεί περαιτέρω ζημιές από βία και καταστροφές υποδομών, παρόμοια με σενάρια σε άλλες χώρες όπως η Βενεζουέλα.

Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Συνέπειες

Μακροπρόθεσμα, η πτώση του καθεστώτος θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους για οικονομική ανάκαμψη, υπό την προϋπόθεση σταθερής μετάβασης. Η άρση διεθνών κυρώσεων – ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ – θα επιτρέψει πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια και τεχνολογία, σταθεροποιώντας την οικονομία και μειώνοντας το “σκιώδες σύστημα” που στηρίζεται σε κυρώσεις. Αναλυτές προβλέπουν ότι μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις, βελτιώνοντας το ΑΕΠ μέσω αύξησης εξαγωγών πετρελαίου και διαφοροποίησης της οικονομίας.

Άρση Κυρώσεων και Οικονομική Ολοκλήρωση: Με την απομάκρυνση του καθεστώτος, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και τα ΗΑΕ – που επηρεάζονται από τρέχουσες αμερικανικές δασμολογικές απειλές – θα μπορούσαν να ενισχύσουν το εμπόριο χωρίς φόβο κυρώσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση του νομίσματος και μείωση του πληθωρισμού.

Με την απομάκρυνση του καθεστώτος, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και τα ΗΑΕ – που επηρεάζονται από τρέχουσες αμερικανικές δασμολογικές απειλές – θα μπορούσαν να ενισχύσουν το εμπόριο χωρίς φόβο κυρώσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση του νομίσματος και μείωση του πληθωρισμού. Διαφοροποίηση Οικονομίας: Το Ιράν διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Μια νέα ηγεσία θα μπορούσε να επενδύσει σε τομείς πέραν του πετρελαίου, όπως η τεχνολογία και ο τουρισμός, μειώνοντας την εξάρτηση από εξαγωγές ενέργειας.

Το Ιράν διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Μια νέα ηγεσία θα μπορούσε να επενδύσει σε τομείς πέραν του πετρελαίου, όπως η τεχνολογία και ο τουρισμός, μειώνοντας την εξάρτηση από εξαγωγές ενέργειας. Παγκόσμιες Επιπτώσεις: Στην παγκόσμια οικονομία, η πτώση θα επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου, με αρχική αύξηση λόγω αστάθειας, ακολουθούμενη από σταθεροποίηση. Χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, θα ωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές ενέργειας μακροπρόθεσμα, δεδομένης της εξάρτησης από εισαγωγές.

Συμπέρασμα

Η πτώση του καθεστώτος Χαμενεΐ θα προκαλέσει βραχυπρόθεσμη οικονομική αναταραχή, εντείνοντας την υπάρχουσα κρίση, αλλά θα ανοίξει ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάκαμψη μέσω άρσης κυρώσεων και επενδύσεων. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, με ορισμένες πηγές να τονίζουν τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής, ενώ άλλες βλέπουν δυνατότητα για αναδιάρθρωση. Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, και η διεθνής κοινότητα θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη μιας ειρηνικής μετάβασης.

Η κατάσταση στο Ιράν εξελίσσεται ραγδαία, με πιθανές επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία. Παρά την καταστολή, οι διαδηλώσεις δείχνουν βαθιά δυσαρέσκεια, ενώ οι διεθνείς πιέσεις ενισχύουν τις εντάσεις. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τις πηγές, με ορισμένες να υπογραμμίζουν πολιτικές προκαταλήψεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά, με ελπίδες για ειρηνική επίλυση αλλά και φόβους για κλιμάκωση.