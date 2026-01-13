Αύξηση-8,33%-στις-επικουρικές-συντάξεις-αποφάσισε-το-Ταμείο-Επαγγελματικής-Ασφάλισης-Υπαλλήλων-Φαρμακευτικών-Εργασιών

Αύξηση 8,33% θα δοθεί στις επικουρικές συντάξεις που καταβάλλει το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ).

Η εν λόγω παροχή αφορά μόνο το έτος 2025 και μετά την σωρευτική καταβολή του ως άνω ποσού στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 οι συντάξεις θα επανέλθουν στα ισχύοντα στις 31-12-2024.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, αφού πρώτα η Εθνική Αναλογιστική Αρχή έδωσε την έγκρισή της, διαπιστώνοντας ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία κεφαλαιοποίησης του Ταμείου. Ακολούθησε αποδοχή της πρότασης της ΕΕΑ, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με ουσιαστικό όφελος για τους συνταξιούχους του ΤΕΑΥΦΕ.

Με την συγκεκριμένη έγκριση, η διοίκηση του ΤΕΑΥΦΕ κατάφερε να ικανοποιήσει και το σχετικό αίτημα των συνταξιούχων ασφαλισμένων του που ανέμεναν την υλοποίησή του τα τελευταία 12 χρόνια.

Δεν επηρεάζεται αρνητικά η κεφαλαιοποίηση του Ταμείου

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ταμείου, κ. Ελευθέριος Ντούμας “Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια, με επαγγελματισμό και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό από τις εποπτικές αρχές ότι η εν λόγω καταβολή δεν επηρεάζει αρνητικά την κεφαλαιοποίηση του Ταμείου, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2028.

Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας με γνώμονα πάντα το όφελος των ασφαλισμένων μελών μας, διασφαλίζοντας την καταβολή των συντάξεων στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς συνταξιούχους μας, ισότιμα, ισοδύναμα και με μέριμνα πρωτίστως για τους οικονομικά ασθενέστερους συναδέλφους.

Είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία αυτή, η οποία ανήκει ολοκληρωτικά στο ΤΕΑΥΦΕ και στην νυν διοίκησή του, η οποία σκοπεύει να συνεχίσει με αποφασιστικότητα, συνέπεια και απόλυτη νομιμότητα το έργο που ξεκίνησε εδώ και δυόμιση χρόνια.”