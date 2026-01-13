Β. Ψάλτης: «Το 2025 ήταν η χρονιά της Alpha Bank – Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές στη στρατηγική και τη δουλειά των ανθρώπων μας»

Ο απολογισμός του έτους και οι νέοι στρατηγικοί στόχοι του 2026 στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του CEO της Alpha Bank προς τους εργαζόμενους της τράπεζας.

Το 2025 ήταν το έτος μεγάλων στρατηγικών κινήσεων και σημαντικών επιτυχιών οι οποίες ανέδειξαν την Alpha Bank σε πρωταγωνιστή του εγχώριου αλλά και του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν όχι μόνο την οικονομική απόδοση, αλλά και τη μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο ανθεκτικό και διαφοροποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο. Στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά, ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης ανέλυσε τις στρατηγικές κινήσεις της Alpha Bank και εξήρε το προσωπικό για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του.

«Οι κόποι ετών ωρίμασαν και έτυχαν της αναγνώρισης και της επιβράβευσης τόσο στη χώρα μας όσο και το εξωτερικό, με τη μετοχή μας να υπερδιπλασιάζεται στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, τοποθετώντας μας στην κορυφή των αποδόσεων διεθνώς», αναφέρει ο κ. Ψαλτης και προσθέτει: «Πίσω από αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται χιλιάδες καθημερινές προσπάθειες: ώρες δουλειάς που δεν φαίνονται, αποφάσεις που πάρθηκαν με ευθύνη, προσαρμογές που έγιναν μέσα σε συνθήκες πίεσης. Βρίσκεται ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, στο ρόλο του, στο κατάστημα, στο γραφείο, στην πρώτη γραμμή προσφοράς στους Πελάτες μας».

Στρατηγικές κινήσεις

Ο κ. Ψάλτης ξεδίπλωσε τη στρατηγική επιτυχίας της Alpha Bank, απαριθμώντας τις συναλλαγές του 2025 που αποτυπώνουν την υλοποίηση μιας συνεκτικής στρατηγικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Κύπρο:

Εξαγοράσαμε τη FlexFin τον Ιανουάριο και τη συγχωνεύουμε με την ABC Factors, με στόχο να καταστούμε σημείο αναφοράς στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

Τον Φεβρουάριο εξαγοράσαμε το ενεργητικό και παθητικό της AstroBank στην Κύπρο, ανακτώντας άμεσα τον συστημικό μας ρόλο στη Μεγαλόνησο.

Επίσης τον Φεβρουάριο, παρουσιάσαμε στο σύνολο του Προσωπικού τον νέο Σκοπό και τις Αξίες του Ομίλου, εγκαινιάζοντας με το πρώτο Alpha Day μια νέα κουλτούρα συνεργασίας, ανοιχτού διαλόγου και ευθύνης σε όλη την Τράπεζα .

Τον Μάρτιο εξαγοράσαμε την AXIA Ventures και τη συγχωνεύουμε με την Alpha Finance και την Επενδυτική Τραπεζική, δημιουργώντας μια κορυφαία ομάδα για την προσφορά στρατηγικών συμβουλών και εργασιών κεφαλαιαγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τον Ιούνιο ολοκληρώσαμε, ταχύτερα από τις άλλες τράπεζες, το reverse merger, επαναφέροντας τον τίτλο της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο και σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης.

Τον Δεκέμβριο εξαγοράσαμε την ασφαλιστική Altius και τη συγχωνεύουμε με την Universal Life, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Κύπρο, με στρατηγικό εταίρο τον Όμιλο Photos Photiades.

Κατά την περίοδο 2024–2025 εμβαθύναμε τη συνεργασία μας με τη UniCredit, η οποία οδήγησε σε επένδυση άνω των €1,7 δισ. για το 30% της Τράπεζας. Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη στη στρατηγική κατεύθυνση της Alpha Bank και στη δουλειά που γίνεται σε όλο τον Οργανισμό.

Προχωρήσαμε σε στοχευμένες αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενισχύοντας το ηγετικό σχήμα και τη φιλοδοξία για μια πιο τολμηρή στρατηγική ανάπτυξης.

«Πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή: να αξιοποιούμε με πειθαρχία τα κεφάλαιά μας, να διευρύνουμε και να διαφοροποιούμε τις πηγές εσόδων μας, και να ενισχύουμε συστηματικά την ανθεκτικότητα του επιχειρησιακού μας μοντέλου», αναφέρει ο κ. Ψάλτης. «Επενδύουμε σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα και ισχυρό σκέλος προμηθειών, ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου».

Η ορθότητα της στρατηγικής αποτυπώθηκε και στην εμπιστοσύνη της αγοράς, με τον υπερδιπλασιασμό της τιμής της μετοχής το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις από θεσμούς όπως οι Financial Times, το Euromoney και η Extel, πρόσθεσε ο CEO της Τράπεζας.

Rebranding, Investor Day και Alpha Bank Campus το 2026

Θέτοντας τον πήχη φιλοδοξίας της Alpha Bank για το 2026, ο κ. Ψάλτης σημείωσε:

«Στο πρώτο τρίμηνο θα επιστρέψουμε στο πλήρως ανακαινισμένο κεντρικό μας κτίριο που φιλοδοξούμε να αναδειχθεί σημείο αναφοράς στο κέντρο της Αθήνας. Διαμορφώνουμε ένα ενιαίο τραπεζικό campus, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης, ένα ορόσημο για τον τρόπο που θέλουμε να συνεργαζόμαστε.

Επίσης, μέσα στο έτος, θα προχωρήσουμε στο rebranding της Τράπεζας, για πρώτη φορά μετά το 2000. Δεν θα είναι απλώς εντυπωσιακό· θα είναι ουσιαστικό και θα εκφράζει τον τρόπο που λειτουργούμε και εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Θα αποτελέσει, έτσι, το εφαλτήριό μας για να επανασυστηθούμε στην Πελατεία μας.

Τέλος, ορόσημο θα αποτελέσει το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε στην αγορά το στρατηγικό πλάνο και τη στοχοθεσία μας για την επόμενη τριετία. Εκεί θα αποκαλύψουμε τη φιλοδοξία μας για το πώς θα τοποθετηθούμε ως η «ελληνική Τράπεζα για την Ευρώπη».

Η Alpha Bank εισέρχεται στο 2026 με σταθερή στρατηγική, αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς και φιλοδοξία για έναν ισχυρότερο ρόλο στην Ελλάδα και την Ευρώπη.