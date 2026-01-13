Γερμανία: SOS από του χονδρέμπορους – «Πρέπει να έχετε το θάρρος να λάβετε δύσκολες αποφάσεις» το μήνυμα στην κυβέρνηση

Περαιτέρω μείωση των πωλήσεων και για το 2026 προβλέπουν οι Γερμανοί χονδρέμποροι, και ζητούν «θάρρος για δύσκολες αποφάσεις» από τους πολιτικούς και απομάκρυνση από την πολιτική των υποσχέσεων. «Δεν έχουμε άλλα περιθώρια», προειδοποιούν.

Σύμφωνα με την Γερμανική Ένωση Χονδρικού Εμπορίου (BGA), δεν διαφαίνεται τέλος στη συνεχιζόμενη κρίση του κλάδου.

«Με ανάπτυξη 0,7% βρισκόμαστε πιο κοντά στη στασιμότητα, όχι στην ανάπτυξη», δήλωσε ο πρόεδρος της BGA Ντιρκ Γιαντούρα παρουσιάζοντας έρευνα της Ένωσης μεταξύ των 780 επιχειρήσεων-μελών της.

Περισσότεροι από το 1/3 των χονδρεμπόρων αναμένουν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους θα συνεχίσουν να μειώνονται το 2026, ενώ πολλές εταιρίες έχουν εξαντλήσει το αποθεματικό τους, αναφέρεται στην έρευνα.

«Σταματήστε την πελατειακή πολιτική»

«Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω επιβάρυνση», τόνισε ο κ. Γιαντούρα και σημείωσε ότι τα μέτρα που έχει λάβει έως τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν αναποτελεσματικά για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

«Χωρίς σαφές μήνυμα για ανάπτυξη και σταθεροποίηση, οι πτωχεύσεις και οι απώλειες θέσεων εργασίας απειλούν αμέτρητες επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους», προειδοποίησε ο ίδιος και, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να έχετε το θάρρος να λάβετε δύσκολες αποφάσεις – μπορείτε ασφαλώς να περιμένετε κάτι από εμάς, τόσο από τους επιχειρηματίες όσο και από τους εργαζόμενους. Αλλά πρέπει να απέχετε από προεκλογικές υποσχέσεις. Σταματήστε την πελατειακή πολιτική».