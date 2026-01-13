ΔΑΑ:-Ο-Παναγιώτης-Ταμπούρλος-νέο-μη-εκτελεστικό-μέλος-στο-ΔΣ

Ο κ. Ταμπούρλος Διαθέτει περισσότερα από 40 έτη εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες.

Η ΔΑΑ ανακοίνωσε ότι ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος εξελέγη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του εκλιπόντος, κ. Robert Goebbels.

Ο κ. Ταμπούρλος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Διαθέτει περισσότερα από σαράντα (40) έτη εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής ομίλων και μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Pfizer/Warner Lambert, Frigoglass και ο ΟΤΕΟΤΕ -0,18%. Σε προγενέστερο στάδιο της καριέρας του, κατείχε ανώτερες χρηματοοικονομικές θέσεις στις εταιρείες American Express, Hilti, ICI και Milchem International.

Ο κ. Ταμπούρλος διαθέτει εκτενή εμπειρία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων, έχοντας συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια καθώς και σε Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως οι υποδομές, τα συστήματα πληρωμών, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία του σε διοικητικά συμβούλια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες ΟΤΕΟΤΕ -0,18%, COSMOTE, COSMOTE Payments, ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα, ΔΕΣΦΑ, Orange Telecom Romania.

Με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

• Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Gerhard Schroeder, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

• Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Janis Carol Kong, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Χαράλαμπος Παμπούκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος