Δημοσκόπηση-interview:-Στο-32,4%-η-ΝΔ-στην-εκτίμηση-εκλογικού-αποτελέσματος,-πώς-αλλάζουν-τα-δεδομένα-τα-κόμματα-Καρυστιανού-και-Τσίπρα

Στα επίπεδα του 32,4% μέτρησε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, στην οποία καταγράφεται και πώς αλλάζουν τα δεδομένα από συμμετοχή στις εκλογές του κόμματος Καρυστιανού και του κόμματος Τσίπρα.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο με 11,9%.

Στην ερώτηση, δε, «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το 26,4% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, άλλο 9,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 18,5%.

Παράλληλα αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, εμφανίζεται η δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει το 31,4% των απαντήσεων, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το 10,1% του δεύτερου Νίκου Ανδρουλάκη ενώ ακολουθούν με 5,9% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 4,8% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4,5% ο Κυριάκος Βελόπουλος, με 2,9% ο Σωκράτης Φάμελλος, με 2,4% ο Στέφανος Κασσελάκης, με 2,1% ο Αλέξης Χαρίτσης, με 1,4% η Αφροδίτη Λατινοπούλου και με 1,1% ο Δημήτρης Νατσιός.

Η δημοσκόπηση μέτρησε και το «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού», με το 14,5% να απαντά πολύ πιθανό, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5 ΔΞ/ ΔΑ ενώ στο ίδιο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα απαντούν το 10,1% πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11% λίγο πιθανό, το 74,6%.

Υπό αυτό το πρίσμα, στη δημοσκόπηση μετρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός της πρόθεσης ψήφου υπό το σενάριο καθόδου των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής: