Διεθνής-στήριξη-στον-Πάουελ-και-τη-fed:-Κοινή-δήλωση-κεντρικών-τραπεζιτών-υπέρ-της-ανεξαρτησίας-τoυ-θεσμού

Ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τη Federal Reserve και τον πρόεδρό της Jerome H. Powell απευθύνουν κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, με κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Ιανουαρίου, στον απόηχο της τοποθέτησης του επικεφαλής της Fed στις 11 Ιανουαρίου 2026.

Στη δήλωση υπογραμμίζεται ότι οι υπογράφοντες στέκονται «σε πλήρη αλληλεγγύη με το Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ και τον πρόεδρό του», επισημαίνοντας ότι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της νομισματικής, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας», προς όφελος των πολιτών που αυτές υπηρετούν.

Όπως τονίζεται, η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας αυτής είναι κρίσιμη, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Οι διεθνείς κεντρικοί τραπεζίτες σημειώνουν ότι ο Τζερόμ Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην εντολή της Fed και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον, προσθέτοντας ότι χαίρει υψηλής εκτίμησης από όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Ποιοι υπογράφουν τη δήλωση

Τη δήλωση υπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντριής Τράπεζας, ο Άντριου Μπέιλι, διοικητής Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Σουηδίας, της Δανίας, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Βραζιλίας.

Στη λίστα των υπογραφόντων περιλαμβάνονται επίσης ανώτατα στελέχη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση και το θεσμικό βάρος της παρέμβασης.

Η κοινή αυτή τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων και δημόσιων αντιπαραθέσεων γύρω από τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ανεξαρτησία τους παραμένει αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.