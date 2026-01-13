ΕΚΤ:-Με-μειωμένο-πλεόνασμα,-αλλά-ενισχυμένη-η-επενδυτική-θέση-της-ευρωζώνης

Μειωμένο πλεόνασμα σε σχέση με πέρυσι κατέγραψε η Ευρωζώνη κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή επενδυτική της θέση.

Στα αρνητικά, το έλλειμα με την Κίνα διευρύνεται, και από πλεόνασμα μετατρέπεται σε έλλειμα το εμπορικό ισοζύγιο με τις ΗΠΑ.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τo ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 283 δισ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το πλεόνασμα ήταν στα 425 δισ. ευρώ (2,8% του ΑΕΠ).

Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρίως στη μεταβολή του ισοζυγίου του πρωτογενούς εισοδήματος από πλεόνασμα (55 δισεκ. ευρώ) σε έλλειμμα (41 δισεκ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στο μεγαλύτερο έλλειμμα του δευτερογενούς εισοδήματος (από 161 δισεκ. ευρώ σε 188 δισεκ. ευρώ), ενώ αντισταθμίστηκε εν μέρει από το μεγαλύτερο πλεόνασμα των αγαθών (από 362 δισ. ευρώ σε 368 δισ. ευρώ).

Επίσης, παρατηρήθηκε μικρότερο πλεόνασμα για τις υπηρεσίες κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το τρίτο τρίμηνο του 2025 (από 168 δισεκ. ευρώ σε 144 δισεκ. ευρώ). Αυτό οφείλεται κυρίως στα μεγαλύτερα ελλείμματα για άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες (από 45 δισ. ευρώ σε 78 δισ. ευρώ) και για τα τέλη χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας (από 109 δισ. ευρώ σε 136 δισ. ευρώ).

Η μετατροπή του πλεονάσματος σε έλλειμμα στο πρωτογενές εισόδημα κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το τρίτο τρίμηνο του 2025 οφειλόταν κυρίως στη σημαντική μείωση του πλεονάσματος στις άμεσες επενδύσεις (από 104 δισ. ευρώ σε 17 δισ. ευρώ) και στο μεγαλύτερο έλλειμμα στο χαρτοφυλάκιο μετοχών (από 190 δισ. ευρώ σε 205 δισ. ευρώ).

Διευρύνεται το έλλειμμα με την Κίνα

Τα στοιχεία για τους γεωγραφικούς ομολόγους του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ δείχνουν για το ίδιο διάστημα ότι η ζώνη του ευρώ κατέγραψε τα μεγαλύτερα διμερή πλεονάσματα έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου (206 δισεκ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα από 207 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα) και της Ελβετίας (58 δισεκ. ευρώ, μειωμένα από 72 δισεκ. ευρώ).

Η ζώνη του ευρώ κατέγραψε επίσης πλεονάσματα έναντι άλλων αναδυόμενων οικονομιών (140 δισεκ. ευρώ, μειωμένα από 162 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα), άλλων προηγμένων οικονομιών (112 δισεκ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα από 113 δισεκ. ευρώ). Ωστόσο, το μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα καταγράφηκε έναντι της Κίνας (144 δισ. ευρώ, από 85 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα), ενώ έλλειμμα κατέγραψε και έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών (32 δισ. ευρώ, μετά από πλεόνασμα 9 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα).

Οι σημαντικότερες μεταβολές στις συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανά γεωγραφικό εταίρο κατά το αναφερόμενο διάστημα σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν οι εξής: στον τομέα των αγαθών, το πλεόνασμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 193 δισεκ. ευρώ σε 247 δισεκ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα έναντι της Κίνας διευρύνθηκε από 122 δισεκ. ευρώ σε 177 δισεκ. ευρώ.

Διεθνής επενδυτική θέση

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, η διεθνής επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ κατέγραψε καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,72 τρισεκ. ευρώ έναντι του υπόλοιπου κόσμου (11,0% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ), από 1,51 τρισεκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά 209 δισεκ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποθεματικών (από 1,46 τρισεκ. ευρώ σε 1,62 τρισεκ. ευρώ) και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε χαρτοφυλακίου χρέους (από 1,41 τρισεκ. ευρώ σε 1,52 τρισεκ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε άμεσες επενδύσεις (από 2,75 τρισεκ. ευρώ σε 2,72 τρισεκ. ευρώ).

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 16,96 τρισεκατομμύρια ευρώ (108% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 83 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.