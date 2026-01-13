Επένδυση-12,9-δισ.-δολαρίων-για-νέο-εργοστάσιο-τσιπ-από-sk-hynix-στη-Νότια-Κορέα

Η νέα εγκατάσταση θα βρίσκεται στην κορεατική πόλη Τσόνγκτζου, ενώ η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει τον Απρίλιο, με στόχο την ολοκλήρωσή της στα τέλη του 2027.

Ποσό 12,9 δισ. δολαρίων θα δαπανήσει ο κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών της Νότιας Κορέας, SK Hynix, για την κατασκευή ενός προηγμένου εργοστασίου συσκευασίας τσιπ, καθώς η εταιρεία επωφελείται από την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, επεκτείνοντας την παραγωγή για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις που καταγράφονται διεθνώς.

Το εργοστάσιο θα επικεντρωθεί στην προηγμένη συσκευασία, η οποία περιλαμβάνει τον συνδυασμό πολλαπλών τσιπ μνήμης σε μία ενιαία μονάδα υψηλής πυκνότητας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η SK Hynix είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιπ στον κόσμο και ηγείται της μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), η οποία χρησιμοποιείται σε επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχεδιάστηκαν από την Nvidia.

Η επένδυση έρχεται καθώς η SK Hynix επιδιώκει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για HBM όσο εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στην ΑΙ, μια τάση που έχει αυξήσει τις τιμές και την έχει καταστήσει επικερδή για τους γίγαντες της τεχνολογίας.