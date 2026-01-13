Επικοινωνία-Γεραπετρίτη-με-Φιντάν:-Επί-τάπητος-και-το-θέμα-των-παραβιάσεων-του-ελληνικού-εναέριου-χώρου

Με ορόσημο τη 17η Φεβρουαρίου, οπότε αρχίζει το Ραμαζάνι, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την σύγκληση του Ανώτατου

Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας, ώστε να προχωρήσει η προετοιμασία του ΑΣΣ, από το οποίο πάντως η Αθήνα δεν διατηρεί ιδιαίτερες προσδοκίες για κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, θεωρώντας όμως ότι είναι σημαντικό να γίνει για να σπάσει αυτή η «αρρυθμία από

το μεγάλο διάστημα απουσίας επαφών» και για να επανέλθουμε σε «κλίμα κανονικότητας».

Greek FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with FM of Türkiye Hakan Fidan The two FMs discussed international & regional developments and reviewed preparations for the upcoming Greece-Türkiye High-Level Cooperation Council. pic.twitter.com/aiNhTeIeMi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 27, 2025

Η Αθήνα πιστεύει ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει η συζήτηση του μείζονος θέματος της οριοθέτησης ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας, μια και η Ελλάδα έχει διπλωματικά χαρτιά, όπως είναι η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και ο μοχλός πίεσης μέσω της αμυντικής σχέσης που θέλει να αναπτύξει η Τουρκία με την Ε.Ε.

Όχι προτεραιότητα τα ελληνοτουρκικά

Στο ελληνικό ΥΠΕΞ, πάντως, εκτιμούν ότι η Άγκυρα, στην παρούσα φάση, δεν έχει στις προτεραιότητές της τα ελληνοτουρκικά. Το μήνυμα που στέλνει η άλλη πλευρά είναι επίσης ότι δεν επιθυμεί την εμπλοκή τρίτων στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων και ότι «στα δικά μας θέματα πρέπει να βρούμε λύσεις μεταξύ μας».

Η τουρκική πλευρά, παρά τους ύμνους του Αμερικανού προέδρου για τον πρόεδρο Ερντογάν, δεν έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά και τις τελευταίες απρόβλεπτες επιλογές του, ούτε επίσης αισθάνεται ότι ταυτίζεται με την ατζέντα του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προβάλλεται ως μεγάλος φίλος της Τουρκίας.

Από ελληνικής πλευράς τέθηκε και το θέμα των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, που επαναλήφθηκαν μετά από δύο χρόνια και, σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πλευρά, κατά τη συνήθη πρακτική, απέδωσε το ζήτημα στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Στοχοποιείται ο Φιντάν

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ορισμένες πτυχές των ελληνοτουρκικών έχουν εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική αντιπαλότητα στην Τουρκία, καθώς ο Χακάν Φιντάν στοχοποιείται συχνά, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς υποψηφίους για τη διαδοχή, όταν προκύψει τέτοιο θέμα, του Ταγιπ Ερντογαν.

Στην τηλεφωνική συνομιλία τους, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επί μακρόν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στον πόλεμο της Ουκρανίας, με έμφαση και στις εξελίξεις στο Ιράν και τους κινδύνους που δημιουργεί η παρούσα κατάσταση.