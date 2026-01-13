Ευρωαγορές:-Ήπιες-μεταβολές-με-το-βλέμμα-στις-γεωπολιτικές-εξελίξεις

Με ήπιες μεταβολές άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα οικονομικά στοιχεία.

Ο πανυερωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται στις 611.56 μονάδες με οριακή άνοδο της τάξης του 0,01%, ενώ οι περισσότεροι από τους βασικούς δείκτες βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 25,429.93 μονάδες με οριακά κέρδη 0,13%, ο γαλλικός CACυποχωρεί κατά 0,29% στις 8.334,47 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE κερδίζει μόλις 0,01% στις 10.141,35 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ διαμορφώνεται στις 45.730,50 μονάδες παραμένοντας αμετάβλητος, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,36% στις 17.738 μονάδες.

Γενικά, οι ευρωαγορές ανοίγουν σήμερα μετά από μία κερδοφόρα συνεδρίαση, κατά την οποία πολλοί κλάδοι κινήθηκαν ανοδικά. Οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, παρακολουθώντας τα γεγονότα στο Ιράν, αλλά και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς και τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη Fed.