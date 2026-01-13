Ευρωομάδα-ΝΔ:-h-συμφωνία-με-τη-mercosur-συνοδεύεται-από-αποτελεσματικούς-μηχανισμούς-προστασίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε δέσμη μέτρων για την προστασία των αγροτών πριν την ψήφιση της Συμφωνίας Ε.Ε.–Mercosur.

Η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί τον πρώτο εξαγωγικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας.

Η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ε.Ε.– Mercosur και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την προστασία των αγροτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Mercosur, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθούν μέτρα προστασίας των αγροτών πριν η συμφωνία τεθεί προς ψήφιση, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεσή τους σε άνισο ανταγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί τον πρώτο εξαγωγικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε δέσμη μέτρων με στόχο τη διασφάλιση ότι η Συμφωνία Mercosur θα συνοδεύεται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της Ε.Ε.

Όπως αναφέρεται, τα μέτρα θεσπίστηκαν σε απάντηση στις ανησυχίες Ευρωπαίων και Ελλήνων γεωργών σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της συμφωνίας στις γεωργικές αγορές και περιλαμβάνουν σαφείς διαδικασίες, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αντικειμενικά κριτήρια και επιχειρησιακό πλαίσιο για τη διασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς και την προστασία από αιφνίδιες διαταραχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ψηφίστηκαν τα εξής μέτρα:

Θεσπίστηκε υποχρέωση αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την οποία τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα για να εισαχθούν στην Ε.Ε. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε αναμόρφωση των τελωνείων με στόχο τον αυστηρότερο έλεγχο των εισαγωγών.

Εγκρίθηκε ισχυρή νομική προστασία για όλα τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη, στα οποία περιλαμβάνονται 21 ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα. Παράλληλα, κρασιά όπως η Σαντορίνη, η Νεμέα και η Νάουσα, καθώς και αποστάγματα όπως το ούζο και το τσίπουρο, αποκτούν νομική προστασία και παύουν να θεωρούνται γενικές ονομασίες.

Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση ή την κατάργηση υψηλών δασμών σε προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε μεγάλες αγορές.

Καταρτίστηκε κατάλογος 14 ευαίσθητων για την Ε.Ε. αγροδιατροφικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, το ελαιόλαδο, τα τυριά, τα ακτινίδια, τα ροδάκινα, τα αυγά, το κρέας, το ρύζι και το μέλι. Για τα προϊόντα αυτά προβλέπεται ειδικό καθεστώς προστασίας μέσω ποσοστώσεων και ελέγχων, με στόχο την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού, διαταραχών της αγοράς και αιφνίδιων αυξήσεων των εισαγωγών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μηχανισμοί διασφάλισης σε περίπτωση αύξησης του όγκου εισαγωγών άνω του 5% ετησίως ή μείωσης άνω του 5% της μέσης τιμής εισαγωγής, όπως η επαναφορά δασμών ή ο περιορισμός και η αναστολή εισαγωγών.

Σύμφωνα με την Ευρωομάδα της ΝΔ, τα μέτρα προστασίας υπερψηφίστηκαν από ευρεία πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 421 ψήφους υπέρ και 161 κατά. Όπως επισημαίνεται, υπέρ ψήφισαν όλες οι πολιτικές ομάδες —το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι, οι Πράσινοι και οι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές— με εξαίρεση την Αριστερά και τους Πατριώτες.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή στην ψηφοφορία, η ανακοίνωση αναφέρει ότι υπέρ των μέτρων ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες ευρωβουλευτές καταψήφισαν. Ειδική αναφορά γίνεται στους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν οι μόνοι από την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών που δεν στήριξαν τα μέτρα.

Η Ευρωομάδα της ΝΔ υποστηρίζει ότι η στάση αυτή δεν ευθυγραμμίζεται με τη συνολική απόφαση της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταλήγει ότι η Νέα Δημοκρατία και οι ευρωβουλευτές της ακολουθούν, όπως αναφέρει, υπεύθυνη στάση, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των αγροτών μέσω των συγκεκριμένων αποφάσεων.

