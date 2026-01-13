Close Menu
    Tuesday, January 13
    ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,6% τον Δεκέμβριο

    Οικονομία 1 Min Read

    Με ρυθμό 2,6% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή CPI που ανακοινώθηκε σήμερα.

    Περισσότερα σε λίγο…

