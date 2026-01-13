ΗΠΑ:-Ο-πληθωρισμός-αυξήθηκε-στο-2,6%-τον-Δεκέμβριο

Με ρυθμό 2,6% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή CPI που ανακοινώθηκε σήμερα.

Με ρυθμό 2,6% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή CPI που ανακοινώθηκε σήμερα.

Περισσότερα σε λίγο…