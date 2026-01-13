ΗΠΑ:-Στο-2,7%-ο-πληθωρισμός-Δεκεμβρίου

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2,6%, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από μικρή πρόοδο, αλλά και από συνεχιζόμενες ανησυχίες για το πόσο προσιτές είναι οι τιμές για πολλούς Αμερικανούς.

Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού παρέμεινε αμετάβλητος από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, ο μηνιαίος ρυθμός πληθωρισμού επιταχύνθηκε στο 0,3% από τον Νοέμβριο.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση. Και οι δύο ήταν 0,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τις προσδοκίες. Αν και εξετάζουν και τα δύο μέτρα, οι αξιωματούχοι της Fed θεωρούν τον βασικό πληθωρισμό ως καλύτερο μακροπρόθεσμο δείκτη για την πορεία του πληθωρισμού.

Σε γενικές γραμμές, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) σημείωσε αύξηση 0,3% για το μήνα, τοποθετώντας τον ετήσιο ρυθμό όλων των ειδών στο 2,7%. Και οι δύο ήταν ακριβώς σύμφωνα με την εκτίμηση Dow Jones.