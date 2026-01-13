«Η-μεγαλύτερη-σφαγή-στη-σύγχρονη-ιστορία-του-Ιράν»:-Αναφορές-για-οργανωμένες-δολοφονίες-πολιτών-με-εντολή-Χαμενεΐ

Τις τραγικές στιγμές που ζουν πολίτες του Ιράν απόρροια της ακραίας βίας που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις του καθεστώτος για να καταπνίξουν τις διαδηλώσεις, περιγράφει ο αντιπολιτευόμενος ιστότοπος Iran International. Σε δημοσίευμά του, κάνει λόγο για χιλιάδες νεκρούς, «στη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Επικαλούμενο, μάλιστα, πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, σημειώνει πως οι περισσότερες δολοφονίες (κάνει λόγο για 12.000) πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, κυρίως τις νύχτες της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Όπως τονίζει, οι δολοφονίες πολιτών έχουν διαπραχθεί κυρίως από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις δυνάμεις Basij, ήταν οργανωμένες και δεν ήταν «απρογραμμάτιστες» ή αποτέλεσμα «διάσπαρτων συγκρούσεων».

ویدیوهایی که به تازگی از یکشنبه ۲۱ دی به ایران‌اینترنشنال رسیده، ماموران سرکوب را با اسلحه‌های جنگی در دست نشان می‌دهد که شهروندان را در خیابان‌های تهران مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بازداشت می‌کنند. pic.twitter.com/DsCRfVj3Kv — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 13, 2026

Σύμφωνα με το ιρανικό μέσο, οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από μια πηγή κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δύο πηγές στο προεδρικό γραφείο, μαρτυρίες από διάφορες πηγές των Φρουρών της Επανάστασης στις πόλεις Μασάντ, Κερμανσάχ και Ισφαχάν, μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και οικογένειες των νεκρών και δεδομένα που σχετίζονται με ιατρικά κέντρα.

شورای سردبیری ایران اینترنشنال در ارتباط با سرکوب انقلاب ملی ایرانیان بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد «در بزرگ‌ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، دست‌کم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیده‌اند.» شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال نوشت: «اطلاعات رسیده… pic.twitter.com/e4Ix71NZEg — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 13, 2026

Περιορισμένη αποκατάσταση διεθνών κλήσεων, συνεχίζεται το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, περιορισμένη δυνατότητα πραγματοποίησης διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων είχαν σήμερα κάτοικοι του Ιράν, μετά την εκτεταμένη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στη διάρκεια της οποίας οι αρχές είχαν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες με το εξωτερικό.

Κάτοικοι της Τεχεράνη κατάφεραν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το πρακτορείο Associated Press και να μιλήσουν με δημοσιογράφο του διεθνούς ειδησεογραφικού οργανισμού. Ωστόσο, το γραφείο του AP στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν μπόρεσε να καλέσει πίσω τους ίδιους αριθμούς, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι τηλεπικοινωνίες παραμένουν μερικώς και επιλεκτικά περιορισμένες.

Regime forces firing live bullets on Iranian anti-regime protesters in Tehran on January 9th. The regime has murdered around 1000 protesters just in Tehran so far. pic.twitter.com/qQhr4MbpUW — Visegrád 24 (@visegrad24) January 13, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ενώ το διαδίκτυο παραμένει αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς πρόσβαση σε διεθνείς ιστοσελίδες και πλατφόρμες επικοινωνίας.

Οι ιρανικές αρχές είχαν προχωρήσει στη διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο και των διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων την Πέμπτη, καθώς οι διαδηλώσεις κλιμακώνονταν σε πολλές περιοχές της χώρας, σε ένα ακόμη κύμα κινητοποιήσεων που αντιμετωπίστηκε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει τον «ανυπεράσπιστο» ιρανικό λαό, δηλώνει γνωστός Ιρανός κινηματογραφιστής

Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν πλήττει έναν λαό “ανυπεράσπιστο”, που έχει ανάγκη την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για “να τελειώνει” με την σημερινή εξουσία, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Τζαφάρ Παναχί, ο νικητής του Χρυσού Φοίνικα στο περσινό Φεστιβάλ των Καννών.

“Ο ιρανικός λαός είναι σήμερα ανυπεράσπιστος και παρόλα αυτά βρίσκεται στους δρόμους”, σημείωσε ο κινηματογραφιστής σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter, καταγγέλλοντας τη βαναυσότητα της καταστολής των κινητοποιήσεων.

“Όταν ένα καθεστώς (…) χρησιμοποιεί όπλα πολέμου απέναντι στον λαό, για να κάνει δηλαδή ένα λουτρό αίματος, δεν είναι μόνο για να κάνει τον κόσμο να επιστρέψει στο σπίτι του, γι’ αυτόν τον λόγο ο λαός έχει ανάγκη τη βοήθεια και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας”, πρόσθεσε.

“Όποιος σιωπήσει σήμερα σε όποιο μέρος του κόσμου θα είναι κάποια μέρα υπόλογος στην Ιστορία”, τόνισε ο κινηματογραφιστής, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Λος Άντζελες.

“Έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα”, συνέχισε, μετά τις διαδηλώσεις που έγιναν ύστερα από τον θάνατο, τον Σεπτέμβριο του 2022, της νεαρής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες, τις κινητοποιήσεις τρία χρόνια νωρίτερα κατά της αύξησης των τιμών της βενζίνης ή αυτές που ακολούθησαν την επανεκλογή, που αμφισβητήθηκε, του υπερσυντηρητικού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ το 2009.

“Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και αυτές οι εξεγέρσεις μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι εδώ πρέπει να τελειώνουμε”, έκρινε ο Παναχί.