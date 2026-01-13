Η-Νορβηγία-χορηγεί-57-άδειες-γεώτρησης-για-έρευνες-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου-σε-υπεράκτιες-περιοχές

Ο υπουργός Ενέργειας της Νορβηγίας απένειμε την Τρίτη σε 19 εταιρείες μερίδια σε 57 άδειες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε υπεράκτιες περιοχές σε έναν ετήσιο γύρο αδειοδότησης και δήλωσε ότι η χώρα θα επεκτείνει περαιτέρω τις εκτάσεις που θα γεωτρηθούν κατά το επόμενο έτος.

Η κατανομή για ώριμες περιοχές αυξήθηκε από 53 άδειες που χορηγήθηκαν πριν από ένα χρόνο, ενώ ο αριθμός των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου που έλαβαν τις άδειες μειώθηκε από 20, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Τέργιε Άασλαντ σε συνέδριο για την ενέργεια.

Η Equinor έλαβε το μεγαλύτερο «βραβείο» με 17 άδειες, ακολουθούμενη από την Aker BP με 12 και την Vaar Energi, μια μονάδα της ιταλικής Eni, που έλαβε έξι.

Στρατηγική για την επέκταση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι ετήσιοι γύροι προκαθορισμένης περιοχής (APA) για νέες υπεράκτιες εκτάσεις εξερεύνησης είναι κεντρικοί στη στρατηγική της Νορβηγίας για την επέκταση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις επόμενες δεκαετίες, αν και η δραστηριότητα πρόκειται να μειωθεί τα επόμενα χρόνια.

«Η Νορβηγία είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης, αλλά σε λίγα χρόνια η παραγωγή θα αρχίσει να μειώνεται. Επομένως, χρειαζόμαστε νέα έργα που μπορούν να επιβραδύνουν την πτώση και να προσφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή», δήλωσε ο Άασλαντ.

Άλλες εταιρείες που έλαβαν διαχειριστικές συμμετοχές ήταν οι DNO, ConocoPhillips, Inpex, Okea, OMV και Wellesley Petroleum.

Η πολιτική αυτή αντιτίθεται έντονα στο Πράσινο Κόμμα και σε περιβαλλοντικές ομάδες που διαμαρτυρήθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου.

Περαιτέρω επέκταση το επόμενο έτος

Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει επίσης αμέσως τις εργασίες για την κατανομή των ώριμων περιοχών του επόμενου έτους, επεκτείνοντας την έκταση που είναι επιλέξιμη για βραβεία κατά 70 ακόμη τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων 38 στη Θάλασσα του Μπάρεντς, ανέφερε το υπουργείο.

Ωστόσο, ένας προγραμματισμένος γύρος αδειοδότησης για τις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές, ο 26ος από τότε που η Νορβηγία ανακάλυψε για πρώτη φορά πετρέλαιο τη δεκαετία του 1960 και ο πρώτος από το 2021, αναβλήθηκε ενώ γίνονται περισσότερες προετοιμασίες, ανέφερε.

Εκτάσεις που είχαν προταθεί από πετρελαϊκές εταιρείες για τον 26ο γύρο θα είναι, εν τω μεταξύ, επιλέξιμες για βραβεία ώριμων περιοχών του επόμενου έτους, πρόσθεσε.

Ο τελευταίος γύρος απένειμε 31 άδειες στη Βόρεια Θάλασσα, από 33 πριν από ένα χρόνο. Άλλες 21 άδειες δόθηκαν στη Νορβηγική Θάλασσα, από 19 άδειες πριν από ένα χρόνο, ενώ 5 άδειες δόθηκαν στη Θάλασσα του Μπάρεντς, από μία πριν από ένα χρόνο.

- Reuters