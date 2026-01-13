Η-Παγκόσμια-Τράπεζα-προβλέπει-ανθεκτική-ανάπτυξη-το-2026-παρά-την-επιβολή-δασμών

Η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, με την αύξηση του ΑΕΠ το 2026 να αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη είναι πολύ συγκεντρωμένη στις προηγμένες χώρες και συνολικά πολύ αδύναμη για να μειώσει την ακραία φτώχεια.

Η εξαμηνιαία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές δείχνει ότι η παγκόσμια αύξηση της παραγωγής θα επιβραδυνθεί ελαφρώς στο 2,6% φέτος από 2,7% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027.

Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2026 είναι αυξημένη κατά δύο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας από τις τελευταίες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, ενώ η ανάπτυξη του 2025 θα υπερβεί την προηγούμενη πρόβλεψη κατά τέσσερα δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας.

Ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών

Η Παγκόσμια Τράπεζα δήλωσε ότι περίπου τα δύο τρίτα της ανοδικής αναθεώρησης αντανακλούν καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, παρά τις εμπορικές αναταράξεις που οφείλονται στους δασμούς. Προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα φτάσει το 2,2% το 2026, σε σύγκριση με 2,1% το 2025 – αύξηση κατά δύο δέκατα και μισή ποσοστιαία μονάδα από τις προβλέψεις του Ιουνίου, αντίστοιχα.

Μετά την αύξηση των εισαγωγών για την υπέρβαση των δασμών στις αρχές του 2025 που συγκρατούσε την ανάπτυξη των ΗΠΑ για εκείνο το έτος, μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα θα βοηθήσουν την ανάπτυξη το 2026, αντισταθμιζόμενα από την επίδραση των δασμών στις επενδύσεις και την κατανάλωση, δήλωσε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Ωστόσο, εάν οι τρέχουσες προβλέψεις διατηρηθούν, η δεκαετία του 2020 οδεύει προς την ασθενέστερη δεκαετία για την παγκόσμια ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1960 και πολύ χαμηλή για να αποτρέψει τη στασιμότητα και την ανεργία στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, δήλωσε ο παγκόσμιος δανειστής.

«Με κάθε χρόνο που περνά, η παγκόσμια οικονομία έχει γίνει λιγότερο ικανή να δημιουργήσει ανάπτυξη και φαινομενικά πιο ανθεκτική στην πολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ιντερμίτ Τζιλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Ωστόσο, ο οικονομικός δυναμισμός και η ανθεκτικότητα δεν μπορούν να αποκλίνουν για πολύ χωρίς να διασπαστούν τα δημόσια οικονομικά και οι πιστωτικές αγορές».

Η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες θα επιβραδυνθεί στο 4,0% το 2026 από 4,2% το 2025, αυξημένη κατά δύο δέκατα και τρία δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας αντίστοιχα σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου. Ωστόσο, εξαιρουμένης της Κίνας, ο ρυθμός ανάπτυξης του 2026 για αυτήν την ομάδα θα είναι 3,7%, αμετάβλητος από το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ανάπτυξη της Κίνας θα επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 από 4,9%, αλλά και οι δύο προβλέψεις είναι αυξημένες κατά τέσσερα δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον Ιούνιο λόγω δημοσιονομικών κινήτρων και αυξημένων εξαγωγών σε αγορές εκτός ΗΠΑ.

- Reuters