Η-Παγκόσμια-Τράπεζα-προβλέπει-ότι-τα-οικονομικά-προβλήματα-του-Ιράν-θα-επιδεινωθούν

Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε ότι «δευτερεύουσες κυρώσεις» όπως αυτές που ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ότι επιβάλλει στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν θα μπορούσαν να «επιβραδύνουν περαιτέρω το παγκόσμιο εμπόριο».

Τα μέτρα των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην τελευταία έκθεση του ιδρύματος για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, αλλά προειδοποιεί ότι υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος» οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις να βλάψουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Καθώς οι διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους του Ιράν, η έκθεση υποδηλώνει ότι τα παράπονά τους για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας πρόκειται να επιδεινωθούν.

Πάνω από 30% ο πληθωρισμός

Μετά από χρόνια κακοδιαχείρισης, ο πληθωρισμός κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 30% την τελευταία δεκαετία και πολλά νοικοκυριά αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά τα βασικά. Η συνεχιζόμενη διακοπή της παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος έχει επίσης δυσχεράνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί για δύο συνεχόμενα χρόνια, με συρρίκνωση 1,1% κατά το έτος έως τα τέλη Μαρτίου.

Η οικονομία του Ιράν υπολογίζεται με βάση το περσικό ημερολόγιο και για το έτος 2026/27 η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει μείωση του μεγέθους της οικονομίας κατά 1,5%. Η μείωση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγής πετρελαίου σε μια χώρα που βασιζόταν στην εξαγωγή του, κυρίως στην Κίνα.

Είναι επίσης αποτέλεσμα των διεθνών οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων που συνεχίζουν να επιβάλλονται, οι οποίες έχουν επιβληθεί ως αποτέλεσμα των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης και της υποστήριξης προς τις ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή.

- BBC