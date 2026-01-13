Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 15
    «Θα-προστατεύσουμε-τα-συμφέροντά-μας»:-Αντίδραση-της-Κίνας-μετά-την-αναγγελία-Τραμπ-για-δασμούς-στις-χώρες-που-έχουν-συναλλαγές-με-το-Ιράν
    «Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας»: Αντίδραση της Κίνας μετά την αναγγελία Τραμπ για δασμούς στις χώρες που έχουν συναλλαγές με το Ιράν

    «Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας»: Αντίδραση της Κίνας μετά την αναγγελία Τραμπ για δασμούς στις χώρες που έχουν συναλλαγές με το Ιράν

    Ευρώπη 2 Mins Read

    Το Πεκίνο διαμηνύει ότι θα υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά του μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

    «Ανέκαθεν πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν κερδισμένοι σε έναν εμπορικό πόλεμο και η Κίνα θα προστατεύσει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντά της», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

    Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

    Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς.

    Αντίθετη σε ενδεχόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν η Κίνα

    Η απόφαση Τραμπ είναι πιθανό να πλήξει κυρίως την Κίνα, κύριο εμπορικό εταίρο του Ιράν. Η Μάο Νινγκ επανέλαβε ότι η Κίνα είναι αντίθετη σε ενδεχόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

    Ερωτηθείσα σχετικά με την ασφάλεια των Κινέζων που βρίσκονται στο Ιράν και των κινέζων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, η Μάο απάντησε ότι το Πεκίνο παρακολουθεί «προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης». «Θα λάβουμε όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των κινέζων υπηκόων», σημείωσε.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com