«Θα-προστατεύσουμε-τα-συμφέροντά-μας»:-Αντίδραση-της-Κίνας-μετά-την-αναγγελία-Τραμπ-για-δασμούς-στις-χώρες-που-έχουν-συναλλαγές-με-το-Ιράν

Το Πεκίνο διαμηνύει ότι θα υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά του μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

«Ανέκαθεν πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν κερδισμένοι σε έναν εμπορικό πόλεμο και η Κίνα θα προστατεύσει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντά της», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς.

Αντίθετη σε ενδεχόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν η Κίνα

Η απόφαση Τραμπ είναι πιθανό να πλήξει κυρίως την Κίνα, κύριο εμπορικό εταίρο του Ιράν. Η Μάο Νινγκ επανέλαβε ότι η Κίνα είναι αντίθετη σε ενδεχόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ασφάλεια των Κινέζων που βρίσκονται στο Ιράν και των κινέζων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, η Μάο απάντησε ότι το Πεκίνο παρακολουθεί «προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης». «Θα λάβουμε όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των κινέζων υπηκόων», σημείωσε.