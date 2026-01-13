Θεοδωρικάκος:-Πολύτιμο-κεφάλαιο-για-την-Ελλάδα-οι-βουλευτές-της-διασποράς

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης και γερουσιαστή των ΗΠΑ, Leonidas Raptakis, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτηρίζοντας τους βουλευτές «πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός ανέδειξε τη σημασία της σταθερότητας και της αξιοπιστίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει αναβαθμισμένο ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις σύγχρονες υποδομές και ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι νέες τεχνολογίες, καθώς και στη δυναμική που αναπτύσσεται διεθνώς γύρω από τα κέντρα δεδομένων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο, κέντρο logistics και διασυνδεσιμότητας δεδομένων, αξιοποιώντας την ενεργειακή επάρκεια από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τις υποδομές που αναπτύσσονται σε κομβικές περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως μέρος ευρύτερου σχεδίου μετατροπής της περιοχής σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επέμεινε ιδιαίτερα και στο θέμα της επιστολικής ψήφου, επισημαίνοντας ότι σταθερός στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η σημαντική μεταρρύθμιση και να διασφαλιστεί το πλήρες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, για συμμετοχή τους στις εθνικές εκλογές. Όπως τόνισε, η επιστολική ψήφος εφαρμόστηκε ήδη στις ευρωεκλογές, ενώ για να ισχύσει και στις εθνικές εκλογές απαιτείται, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία τουλάχιστον 200 ψήφων.

O πρόεδρος της Ένωσης Leonidas Raptakis, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΔΕΕ, τόνισαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Ελληνισμός της διασποράς ως γέφυρα συνεργασίας με την Ελλάδα και εξέφρασαν τη βούλησή τους να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσέλκυση επενδύσεων, στην προώθηση συνεργιών και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας.

