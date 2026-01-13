Ισραήλ:-Μειώθηκε-στο-4,7%-του-ΑΕΠ,-από-τον-στόχο-του-5,2%,-το-έλλειμμα-του-προϋπολογισμού-το-2025

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού του Ισραήλ μειώθηκε στο 4,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2025, κάτω από την πρόβλεψη της κυβέρνησης, καθώς μια σειρά από αυξήσεις φόρων συνέβαλαν στην αύξηση των κρατικών εσόδων, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το ισραηλινό υπουργείο Οικονομικών.

Ο ετήσιος στόχος ελλείμματος που είχε θέσει η κυβέρνηση για ολόκληρο το 2025 ήταν 5,2%. Το 2024, το Ισραήλ κατέγραψε έλλειμμα 6,8% καθώς οι αμυντικές δαπάνες για τον πόλεμο με την τρομοκρατική ομάδα Χαμάς διογκώθηκαν.

Το Ισραήλ κατέγραψε έλλειμμα 98,6 δισεκατομμυρίων NIS (31,3 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, έναντι 136,2 δισεκατομμυρίων NIS το 2024 και 77,1 δισεκατομμυρίων NIS ένα χρόνο νωρίτερα.

Κρατικές και πολεμικές δαπάνες

Οι κρατικές δαπάνες το 2025 αυξήθηκαν κατά 4,8% σε περίπου 650,5 δισεκατομμύρια NIS(206,3 δισεκ. δολάρια), από περίπου 620,5 δισεκατομμύρια NIS ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι πολεμικές δαπάνες το 2025 ανήλθαν σε 78 δισεκατομμύρια NIS (24,8 δισεκατομμύρια δολάρια) και περιλάμβαναν πολιτικές και στρατιωτικές δαπάνες. Το σωρευτικό κόστος του διετούς πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα εκτιμήθηκε σε σχεδόν 200 δισεκατομμύρια NIS, εκ των οποίων περίπου 164 δισεκατομμύρια NIS ήταν αμυντικές δαπάνες και τα υπόλοιπα πολιτικές δαπάνες.

Τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,8% στα 551,9 δισεκατομμύρια NIS(174,9 δισεκ. δολάρια) το 2025 από 484,9 δισεκατομμύρια NIS το 2024, ενισχυμένα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 10% το 2025 σε ετήσια βάση, μετά από μια σειρά αυξήσεων φόρων που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ισραηλινής Φορολογικής Αρχής.

- Times of Israel