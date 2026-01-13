Ιταλικές-τράπεζες:-Επιστρέφει-στο-παιχνίδι-των-deals-η-unicredit

Η UniCredit επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο της ιταλικής τραπεζικής ενοποίησης, με τον CEO Αντρέα Ορσέλ να διερευνά –μέσω επαφών με τη Delfin– το ενδεχόμενο απόκτησης του ποσοστού της στην Monte dei Paschi di Siena.

Σειρά επαφών με τη Delfin, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Ντελ Βέκιο, είχε ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, με αντικείμενο –μεταξύ άλλων– το ενδεχόμενο εξαγοράς του ποσοστού που κατέχει η Delfin στη Monte dei Paschi di Siena (MPS), σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η Delfin ελέγχει το 17% της MPS, συμμετοχή που αποτιμάται περίπου στα 4,6 δισ. ευρώ. Μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της UniCredit στην καταναλωτική πίστη, να διευρύνει την παρουσία της σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης και να προσφέρει πρόσθετα κεφαλαιακά «μαξιλάρια», όπως επισημαίνουν αναλυτές της Deutsche Bank.

Πέρα από τη MPS, η UniCredit φέρεται να εξέτασε και το ενδεχόμενο άμεσης επένδυσης στη Delfin, ενώ στο μικροσκόπιο παραμένει και η Generali, στην οποία η ιταλική holding διατηρεί ποσοστό 10,5%. Η UniCredit είχε αποκτήσει πέρυσι σχεδόν το 7% της Generali, μειώνοντας αργότερα τη συμμετοχή της στο 2%, χαρακτηρίζοντάς την «καθαρά χρηματοοικονομική επένδυση».

Το αποτέλεσμα των επαφών μεταξύ του Ορσέλ και του προέδρου της Delfin, Φραντσέσκο Μιλέρι, παραμένει ασαφές, όπως και το αν οι συνομιλίες συνεχίζονται. Οι δύο πλευρές, πάντως, διατηρούν στενή σχέση, καθώς ο CEO της UniCredit συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Fondazione Leonardo Del Vecchio, ενώ η Delfin είναι μέτοχος της UniCredit.

Η UniCredit εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, μετά την απόκτηση του 26% της Commerzbank και του 29,8% της Alpha Bank. Ωστόσο, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις του Ορσέλ έχουν συναντήσει πολιτικές αντιστάσεις, τόσο στη Ρώμη όσο και στο Βερολίνο, με τον όμιλο να αποδίδει στην ιταλική κυβέρνηση την αποτυχία της συμφωνίας με την Banco BPM.

Την ίδια στιγμή, η ιταλική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει το σενάριο συνένωσης της MPS με την Banco BPM, ενώ το Δημόσιο διατηρεί πλέον μόλις το 4,9% της Monte dei Paschi, μετά τη σταδιακή αποεπένδυση από τη διάσωση του 2017.

Οι διερευνητικές κινήσεις της UniCredit αναδεικνύουν τη φιλοδοξία του ομίλου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα φάση αναδιάρθρωσης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος, με πιθανές επιπτώσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια του κλάδου και αγγίζουν συνολικά τον χρηματοοικονομικό χάρτη της χώρας.