Κοινή-δήλωση-υπέρ-Πάουελ-ετοιμάζουν-οι-κεντρικοί-τραπεζίτες

Κεντρικοί τραπεζίτες ανά τον κόσμο προετοιμάζουν κοινή δήλωση για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) Τζερόμ Πάουελ, μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου -.

Η κοινή δήλωση, την οποία θα υπογράφουν κεντρικοί τραπεζίτες από όλον τον κόσμο, θα τάσσεται στο πλευρό του Πάουελ και θα τονίζει την ανάγκη της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, σύμφωνα με άλλες πηγές που επικαλείται το Reuters.

Υπό επεξεργασία η κοινή δήλωση

Κατά το Reuters, η δήλωση βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και επί του παρόντος δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι θα την υπογράφουν.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Πάουελ να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσιγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ καταδικάσθηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και επικρίθηκε χθες, Δευτέρα, από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Πάουελ χαρακτήρισε την απόφαση «πρόσχημα» για να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων.

