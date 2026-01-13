Μαρινάκης: Να εφαρμοστεί ο νόμος για τα μπλόκα, χωρίς αστυνομία δεν γίνεται – Ποιους θα δει το μεσημέρι ο Μητσοτάκης

Ως «κομματικά εγκάθετους» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη μειοψηφία των αγροτών που, όπως είπε, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης.

Όπως τόνισε «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για στο ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία-σίγουρα είναι και το ΚΚΕ-ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όσον αφορά, δε, τη συνάντηση που θα γίνει στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι «θα είναι με πολλά μπλόκα, αρκετά αντιπροσωπευτική σε σχέση με τις περιοχές. Ενδεχομένως να προστεθούν και άλλοι εκπρόσωποι». Όπως έγραφε νωρίτερα το thetimes|-.gr ο πρωθυπουργός στις 15:00 θα συναντήσει κανονικά τους σχεδόν 20 εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων από τη Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια), τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο κ.ο.κ. που έχουν εκδηλώσει διάθεση συνεννόησης

Λίγες ώρες, πάντως, πριν από την συνάντηση, οι διεργασίες μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών συνεχίζονται ως προς ποια θα είναι η τελική σύνθεση της 20μελούς επιτροπής που θα δει ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr φαίνεται πως σε αυτή την συνάντηση θα υπάρχει εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας και εκπρόσωπος από το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εμφανίζεται να μην έχει δίαυλο με τους αγρότες που ανήκουν στον δικό της χώρο, κάτι που δυσκολεύει τους χειρισμούς της από την πρώτη ώρα των κινητοποιήσεων, τη στιγμή μάλιστα που τα γαλάζια τρακτέρ είναι η πλειοψηφία στα φετινά μπλόκα.

Το παρασκήνιο και οι διαβουλεύσεις

Η γραμμή της κυβέρνησης από τη στιγμή που οι αγρότες άρχισαν να εμφανίζουν νέα προσκόμματα ήταν πολύ συγκεκριμένη: δεν θα δεχόταν κανέναν εκβιασμό, με πολιορκητικό κριό τον αριθμό των συμμετεχόντων στο ραντεβού. Στο παρασκήνιο, η κυβέρνηση εμφανίστηκε πιο δεκτική για μια εκπροσώπηση που θα ξεπερνούσε τα 20 άτομα για το ραντεβού στις 13:00, λέγοντας προς τους αγροτοσυνδικαλιστές ότι… αν δεν τους βγαίνει, μπορούν να έρθουν και 23-24 άτομα. Όμως τα μπλόκα επέμεναν ότι είτε θα έρθουν 35 (25 αγρότες, 6 κτηνοτρόφοι, 3 μελισσοκόμοι και ένας αλιέας) είτε δεν θα έρθουν καθόλου.

Όπως ήταν επόμενο, η κυβέρνηση δεν το δέχθηκε, αποδίδοντας τη στάση αυτή σε πλήρη ασυνεννοησία των αγροτοσυνδικαλιστών, με τους νεότερους πιο «θερμόαιμους» να έχουν πλέον πάρει «κεφάλι» στις διαβουλεύσεις. «Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις», έλεγαν το βράδυ από το Μαξίμου.

Μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης επίσης αφορούσε τους ελεγχόμενους αγροτοσυνδικαλιστές. Αυτό αφορούσε οπωσδήποτε τον Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, που ελέγχεται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον επίσης ελεγχόμενο από τα Μάλγαρα Γιώργο Μπότα και τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας Κώστα Τερζάκη. Ο κ. Τερζάκης εμφανίζεται να σπάει την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων με μια γκλίτσα το παρμπρίζ ενός αστυνομικού αυτοκινήτου στη Νίκαια της Λάρισας.

«Μα σοβαρά περιμένετε να καθίσει ο Μητσοτάκης στο ίδιο τραπέζι με έναν που σπάει αστυνομικά αυτοκίνητα;», φέρεται να ρώτησε ο κ. Τσιάρας τους αγροτοσυνδικαλιστές. Οι συνομιλητές του δεν απάντησαν σιωπώντας, ενώ ο κ. Τερζάκης στο Open το απόγευμα είπε ότι… τα διάβασε από τις εφημερίδες.

Το plan B και το τέλος της επαναστατικής γυμναστικής

Πλέον, μετά το ναυάγιο του τρίτου κατά σειρά προταθέντος ραντεβού από μεριάς Μαξίμου, δεν μένουν και πολλές επιλογές στην κυβέρνηση πέρα από το να επιχειρήσει να εκθέσει την αδιαλλαξία των αγροτικών μπλόκων και να απαντήσει εν τοις πράγμασι με το πακέτο διοικητικών κυρώσεων που έχει ετοιμαστεί για τους ιδιοκτήτες των τρακτέρ βάσει των άρθρων του ΚΟΚ. Επίσης, καλούνται και οι κατά τόπους εισαγγελείς να εφαρμόσουν τη δεύτερη(!) παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για σχηματισμό δικογραφιών με βάση το εδάφιο του ΠΚ για παρακώλυση συγκοινωνιών.