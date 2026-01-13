Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν ούτε τον ΦΠΑ του Ειδικού Φόρου στο πετρέλαιο – Δεν θ’ ανεχθούμε εκβιασμούς και παρανομίες, το μήνυμα στα μπλόκα

Η σημερινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη τη χώρα ήταν πολύ ουσιαστική και ειλικρινής και, όπως εκτίμησε ο πρωθυπουργός, σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωσή της, άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή τομέα.

Κατά τη διάρκειά της, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση, έγιναν δεκτές νέες προτάσεις -μεταξύ των οποίων η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος– και πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσέγγιση για μια πιο παραγωγική, συνολική αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής.

Όπως υπενθύμισε, η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια, τα οποία θα κατευθυνθούν στη στήριξη καλλιεργειών με χαμηλές τιμές, αλλά και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά. Παράλληλα, οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη, ενώ στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται πλέον και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και αποδεικνύονται συνεπείς για έναν χρόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ από σήμερα απαλλάσσονται και από τον ΦΠΑ που αφορά τη συγκεκριμένη έκπτωση. Την ίδια ώρα, επιταχύνονται οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και, όπως συζητήθηκε στη συνάντηση, θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκε αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας τα υπαρκτά προβλήματα του κλάδου, και ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας πάντοτε έναν ειλικρινή διάλογο, όπως αυτόν που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Τόνισε, ωστόσο, ότι μια κομματική μειοψηφία επιμένει στη διατήρηση ορισμένων μπλόκων, ασκώντας, όπως είπε, ανοιχτό εκβιασμό στην κοινωνία.

Όπως υπογράμμισε, ύστερα από 45 ημέρες η ταλαιπωρία αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τις αντοχές της οικονομίας στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ άλλοτε, αλλά και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτοί εκβιασμοί, παρανομίες ή παραλογισμοί και ότι δεν θα αδικηθεί η υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή, όπως ανέφερε, θα είναι και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση: με ανοιχτές πόρτες στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, αλλά κλειστές στο ψέμα, τον λαϊκισμό και κάθε μορφή απειλής. Τον ίδιο δρόμο, κατέληξε, ανέδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη

Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.