Μητσοτάκης-στη-συνάντηση-με-τους-αγρότες:-Ανοιχτό-πεδίο-για-ουσιαστικό-διάλογο-και-συζήτηση-για-το-μέλλον-του-πρωτογενούς-τομέα

Την πρόθεσή του να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε, η σημερινή συνάντηση αποτελεί ευκαιρία τόσο για μια ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, όσο και για να ακουστούν από τους ίδιους τους εκπροσώπους των παραγωγών προτάσεις σχετικά με το πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν τα περιθώρια βελτίωσης, αλλά και τυχόν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να εξειδικευτούν και σε επόμενες συναντήσεις με το κυβερνητικό επιτελείο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα άμεσα κλαδικά αιτήματα, αλλά να επεκταθεί στο ευρύτερο ζήτημα του μέλλοντος του πρωτογενούς τομέα και στον τρόπο με τον οποίο ο εκσυγχρονισμός του μπορεί να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά και στη Διακομματική Επιτροπή που έχει συσταθεί στη Βουλή και η οποία, όπως είπε, θα αρχίσει άμεσα τις εργασίες της, με στόχο τη συμμετοχή των εκπροσώπων του κλάδου και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για ουσιαστικό διάλογο και εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων, επισημαίνοντας πως «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συζητά με όσους έχουν διάθεση να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο διάλογο, χωρίς να μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να προσέλθει.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.