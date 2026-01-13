Νέα-«πυρά»-Καραχάλιου-σε-Καρυστιανού:-«Είναι-serial-liar,-την-έχουν-μαγέψει-η-Γρατσία-και-η-γερόντισσα»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο Νίκος Καραχάλιος στη Μαρία Καρυστιανού, μετά τη δήλωσή της ότι «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο». Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1, ο κ. Καραχάλιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε βάρος της, χαρακτηρίζοντάς τη «serial liar» και «μυθομανή», ενώ έκανε λόγο για κατάσταση «φρενοκομείου» και αναφέρθηκε σε «σέχτα» που, όπως υποστήριξε, έχει διαμορφωθεί γύρω της.

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από το θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική» είπε αρχικά.

Ο κ. Καραχάλιος συνέχισε αφήνοντας αιχμές περί μυθομανίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για διαταραχή και όχι για ψυχασθένεια, υποστηρίζοντας ότι η κ. Καρυστιανού «λέει συστηματικά ψέματα» και ότι μέχρι σήμερα αυτό δικαιολογούνταν. Μάλιστα, παρέθεσε –όπως είπε– τρία βασικά χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή του, συνδέονται με την ανάγκη ψυχιατρικής υποστήριξης και τα απέδωσε στην ίδια.

Παράλληλα, την κάλεσε να ανακαλέσει τη δήλωσή της, τονίζοντας ότι ο ίδιος, όπως είπε, μιλά «με στοιχεία και ντοκουμέντα», ενώ ισχυρίστηκε ότι η Μαρία Γρατσία βρίσκεται, κατά την άποψή του, στον πυρήνα της «σέχτας» αυτής.

Αναφερόμενος στις μεταξύ τους επαφές, διέψευσε τον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο 2 ή 3 φορές, λέγοντας ότι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους ήταν 6 ή 7. Υποστήριξε επίσης ότι εκείνη είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού κόμματος, κάτι που – όπως είπε – τελικά δεν ίσχυσε.

Τέλος, ανέφερε ότι διαθέτει εκατοντάδες μηνύματα από επικοινωνίες μέσω WhatsApp, όχι μόνο με την κ. Καρυστιανού αλλά και με άλλα πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο δημοσιοποίησής τους, εφόσον δεν προκύπτει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, η κ. Καρυστιανού έχει επηρεαστεί από τρίτα πρόσωπα και ότι η στάση της έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς της όσο και στη δημόσια σφαίρα.

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους» κατέληξε.

