Νέοι-ορίζοντες-για-την-ελληνική-αμυντική-βιομηχανία:-Καθοριστικά-τα-ευρωπαϊκά-εργαλεία-χρηματοδότησης

Καθοριστικής σημασίας για τη μεσοπρόθεσμη υλοποίηση της αμυντικής στρατηγικής της Ευρώπης αναμένεται να αποτελέσουν τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία πολιτικής και χρηματοδότησης και ειδικότερα τo Multiannual Financial Framework /MFF 2028-2034 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καθώς και το European Competitiveness Fund (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας), όπως τονίστηκε στο 3ο Ετήσιο Greek Defence Industry Compass.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ΣΕΚΠΥ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Residence Pallace, στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών, αμυντικών οργανισμών, ενόπλων δυνάμεων, βιομηχανίας, ερευνητικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν «EU and GREEK AUTONOMY and the Challenge of Next MFF and ECF A Strategic Forum for European Defence Collaboration». Ως κεντρικοί ομιλητές παρέστησαν ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, European Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, ο κ. Andrius Kubilius, European Commissioner for Defence& Space, o κ.André Denk, Chief Executive of the European Defence Agency, ο κ. Ιωάννης Τσακίρης, Vice President of the European Investment Bank (EIB), ο κ. Ιωάννης Βράιλας, Permanent Representative of Greece to the EU, ο κ. Ιωάννης Μανιάτης, Vice-President of the S&D Group in the European Parliament, ο κ. Εμμανουήλ Γιαννουλάκης, Brigadier General, Alternate General Director of GDDIA, ο κ. Βασίλης Μπάρκας, DEFEA Director, DEFEA Conference & Exhibition.

Νέα εργαλεία πολιτικής και χρηματοδότησης – Διασυνοριακή συνεργασία και Ενότητα

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ΜFF υπολογίζεται περίπου σε 2 τρις. ευρώ και το ΕCF στα 522 δις. ευρώ και θα στηρίξει την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή στην Ευρώπη, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πρόταση για πολλαπλασιασμό των δαπανών σε άμυνα και διάστημα (defense and space) που ανέρχεται σε τριψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 2021-2027.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που έχουν ανακοινωθεί (ReArm Europe, SAFE, European Defence Fund, EDIP) καθώς και με τη συμμόρφωση στο ΝΑΤΟ των κρατών μελών της Ε.Ε. για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους οδηγούν σε πακτωλό χρημάτων για την άμυνα και την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ της οποίας περιλαμβάνονται και οι ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα όμως αποτελούν ο ρεαλιστικός σχεδιασμός, οι σαφείς προτεραιότητες και η θεσμική συνοχή, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να υποστηρίξουν την κλιμάκωση της παραγωγής, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη διασυνοριακή βιομηχανική συνεργασία.

Μιλώντας ο Andrius Kubilius, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος στο 3ο Ετήσιο Greek Defence Industry Compass έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας, την αύξηση της παραγωγής και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να μεταφράζονται σε πραγματικές δυνατότητες.

Όπως ανέφερε «η Ευρώπη διαθέτει πλέον τη Στρατηγική, τα Χρήματα και την Πολιτική για την Άμυνα εν αντιθέσει με έναν χρόνο πριν. Υπάρχει η Λευκή Βίβλος, ο Οδικός Χάρτης Defence Readiness 2030 και οι επιμέρους προτάσεις.

Αυτό όμως που χρειάζεται τώρα η Ευρώπη είναι η Ενότητα ώστε να δημιουργηθούν κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα οδηγήσουν στη θωράκιση της κοινής ευρωπαϊκής ετοιμότητας και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας». Σύμφωνα με τον κ. Κubilius τα κράτη -μέλη αναμένεται να δαπανήσουν τρισεκατομμύρια ευρώ στην Άμυνα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους στα επόμενα χρόνια λόγω της υποχρέωσης τους να πετύχουν το στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ τους, με βάση την κατεύθυνση του ΝΑΤΟ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον κρίσιμο ρόλο των υποδομών και της στρατιωτικής κινητικότητας ως πολλαπλασιαστών ισχύος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, συνδέοντας τις πολιτικές πολιτικών και αμυντικών επενδύσεων, ανέδειξε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη σύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών, στην ανάγκη εναρμόνισης τεχνικών προδιαγραφών και κανονιστικών πλαισίων, καθώς και στον ρόλο των μεγάλων έργων υποδομής ως πολλαπλασιαστών ασφάλειας, ανθεκτικότητας και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Ελληνική αμυντική βιομηχανία

Εστιάζοντας στην ελληνική αμυντική βιομηχανία ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, κ. Αναστάσιος Ροζολής τόνισε την άμεση προτεραιότητα για τη δημιουργία αυτόνομης κυβερνητικής δομής για την Αμυντική Βιομηχανία. Επεσήμανε ότι η ελληνική Αμυντική Βιομηχανία έχει εισέλθει σε φάση ωρίμανσης και ουσιαστικής ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση.

Ο ΣΕΚΠΥ θεωρεί τον Οδικό Χάρτη Μετασχηματισμού της Αμυντικής Βιομηχανίας (Defence Industry Transformation Roadmap) ως μια εποικοδομητική και αναγκαία πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί με ρεαλισμό, πειθαρχία και στρατηγική συνοχή, ώστε να αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή και εθνική αμυντική βιομηχανία. Από την πλευρά του ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Γιαννουλάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υπογράμμισε τη σημασία της δομημένης συνεργασίας μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και βιομηχανίας, με έμφαση σε λύσεις επιχειρησιακά ώριμες, διαλειτουργικές και ρεαλιστικές ως προς τον χρόνο υλοποίησης.

Ευρωπαϊκή Αμυντική Αυτονομία

Τη στρατηγική σημασία της αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή αυτονομία και ανθεκτικότητα ανέδειξε από την πλευρά του ο Ιωάννης Μανιάτης, Αντιπροέδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές πρωτοβουλίες οφείλουν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές βιομηχανικής ισχύος και όχι ως αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, ανέδειξε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, κ. Ιωάννης Βράιλας επισημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες αποτελούν πλέον το κεντρικό πεδίο όπου συναντώνται στρατηγική κατεύθυνση, χρηματοδοτικά εργαλεία και βιομηχανική υλοποίηση. Καταλυτικός αναμένεται να είναι ο εξελισσόμενος ρόλος της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση αμυντικών και διττής χρήσης τεχνολογιών, σηματοδοτώντας νέες ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια για τον κλάδο, όπως χαρακτηριστικά παρουσίασε ο Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Από την πλευρά του ο André Denk, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, εστίασε στη συνοχή, τη διαλειτουργικότητα και την κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων, επισημαίνοντας ότι ο κατακερματισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής άμυνας.

B2B Συναντήσεις και Επιχειρηματικός Αντίκτυπος – Μνημόνιο ΣΕΚΠΥ-PwC

Σημαντικό ορόσημο της διοργάνωσης, που ήταν υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΚΠΥ και PwC Greece, μέσω του οποίου τα μέλη του Συνδέσμου θα υποστηριχθούν στην κατανόηση και αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών εργαλείων πολιτικής και χρηματοδότησης, όπως το MFF, το ECF και τα συναφή αμυντικά προγράμματα, στη βελτίωση της στρατηγικής τους τοποθέτησης, στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και στη μετάβαση από την ευκαιρία στην υλοποίηση βιώσιμων, ανταγωνιστικών και ευρωπαϊκά διαλειτουργικών έργων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα δομημένων B2B συναντήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρειών, μεγάλων βιομηχανικών σχημάτων, ΜμΕ, ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών, καθώς και θεσμικών φορέων, με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων προοπτικών συνεργασίας, τη διαμόρφωση κοινοπρακτικών σχημάτων, την ένταξη ελληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και την ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών που ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το DEFEA Experience από το Διευθυντή της DEFEA – Defence Athens Exhibition, κ. Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους παριστάμενους να συμμετάσχουν στο DEFEA Conference, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2026, επισημαίνοντας τον ρόλο του ως κεντρικού σημείου συνάντησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς αμυντικής κοινότητας στην Αθήνα.