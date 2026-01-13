Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς από τη Ρωσία στην Ουκρανία κατήγγειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση του πολέμου, σε μια περίοδο που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων.

Η αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τον βαλλιστικό πύραυλο «Ορέσνικ», ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή, πλήττοντας περιοχή της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και το ΝΑΤΟ.

«Χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες επιθέσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες για υπονόμευση της ειρηνευτικής προσπάθειας

Η κ. Μπρους χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση», τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται από κοινού με το Κίεβο, τη Μόσχα και άλλους διεθνείς εταίρους για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

«Οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητούν δρόμους αποκλιμάκωσης, όμως οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με επέκταση και ένταση της σύγκρουσης», πρόσθεσε, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».

Ανησυχία και από τη Βρετανία

Έντονη ήταν και η αντίδραση της Βρετανίας. Ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ, Τζέιμς Καριούκι, χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας «επικίνδυνο», σημειώνοντας ότι αποτελεί απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης και λανθασμένου υπολογισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποδείξει πως αντέχει τις επιθέσεις και ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να αποθαρρύνει τη διεθνή στήριξη προς το Κίεβο.

Καταδίκη από μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

Πολλά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν τις ρωσικές επιθέσεις, επισημαίνοντας τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, καθώς χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω χειμώνα.

Η πρέσβειρα της Λετονίας, Σανίτα Παβλούτα-Ντελάντ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βάρβαρες», τονίζοντας ότι πλήττουν άμεσα τον άμαχο πληθυσμό και επιδεινώνουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.