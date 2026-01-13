Ο Καραχάλιος απαντά στην Καρυστιανού: Είναι ψεύτρα κατά συρροή, έχω 600 μηνύματα, την έχουν μαγέψει η Γρατσία με τη γερόντισσα

Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του Νίκου Καραχάλιου στη Μαρία Καρυστιανού μετά και τη φράση «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο» που είπε για το πρόσωπό του. Ο κ. Καραχάλιος είπε το πρωί της Τρίτης ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι κατά συρροή ψεύτρα (serial liar) και μυθομανής, ότι έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, ότι την έχει «μαγέψει» η Μαρία Γρατσία και η γερόντισσα ενώ έκανε λόγο και για «σέχτα».

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από το θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική» είπε αρχικά στον ΑΝΤ1 ο κ. Καραχάλιος.

Άφησε, μάλιστα, υπονοούμενα για ψυχασθένεια όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος, που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Πρόσθεσε, δε, ότι «έψαξα τι σημαίνει, να δω τι σημαίνει χρειάζεσαι ψυχίατρο, άρα είσαι ψυχασθενής και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά δεν ακούς κανένα και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Την κάλεσε, επίσης, «να ανακαλέσει γιατί έκανε μια προσωπική επίθεση, γιατί εγώ μιλάω με ντοκουμέντα», υποστηρίζοντας ότι «η Γρατσία είναι αρχηγός της σέχτας αυτής».

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο 2-3 φορές, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar, έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε».

Υποστήριξε ακόμα ότι «αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το WhatsApp και να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από τη κυρία Γρατσία και την αστρολόγο από το Χάρβαρντ. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας ο επικεφαλής του κινήματος υπέρβαση, κατά καιρούς ήταν ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε ο κ. Καρυστιανού και όταν αποχώρησε από έντονη διαφωνία με Νικολόπουλο και Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, έκανε εμένα διαχειριστή».

«Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους» κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.