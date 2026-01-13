Παγκόσμιο-Οικονομικό-Φόρουμ:-Στην-σύνοδο-ο-Τραμπ-με-τη-μεγαλύτερη-αμερικανική-αντιπροσωπεία»-που-έχει-ταξιδέψει-ποτέ-στο-Νταβός

Στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) του Νταβός, στην επόμενη εβδομάδα στις ελβετικές Άλπεις, θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, την ώρα που η παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική τάξη αμφισβητείται από τις ΗΠΑ.

«Είμαστε ευτυχείς που θα δεχθούμε ξανά τον πρόεδρο Τραμπ», ο οποίος θα «συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία» που έχει ταξιδέψει ποτέ στο Νταβός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

Ανάμεσά τους οι υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Οικονομίας Σκοτ Μπέσεντ, Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, όπως και πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι των τεχνολογικών κολοσσών Nvidia και Microsoft.

Το 2025, μόλις είχε ορκιστεί για δεύτερη φορά στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου. Είχε παραστεί για τελευταία φορά προσωπικά το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Γεωπολιτικό περιβάλλον πρωτοφανούς πολυπλοκότητας

Συγκεντρώνοντας τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ κάθε χρόνο στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο, «η ετήσια σύνοδός μας πραγματοποιείται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον πρωτοφανούς πολυπλοκότητας από το 1945», δήλωσε ο Μπόργκε Μπρέντε. «±Διεξάγεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία και γεωπολιτική», πρόσθεσε τονίζοντας ότι αναμένει συζητήσεις για το Ιράν, τη Γάζα, την Ουκρανία ή τη Βενεζουέλα.

Με ισχυρή αντιπροσωπεία και η Κίνα

Δεύτερη οικονομία παγκοσμίως, η Κίνα θα είναι επίσης παρούσα με ισχυρή αντιπροσωπεία υπό τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Χε Λιφένγκ, διευκρίνισε ο Μπόργκε Μπρέντε.

Αναμένονται επίσης στο φόρουμ, που θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έξι από τους επτά αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G7, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

Μεγάλες αντιπροσωπείας από τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική θα μεταβούν επίσης στο Νταβός.

Το φόρουμ ιδρύθηκε το 1971 και συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες συνέδρους, μεταξύ των οποίων διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων και πολιτικοί ηγέτες, σε ένα χιονοδρομικό θέρετρο που μετατρέπεται σε διεθνές συνεδριακό κέντρο για μια εβδομάδα.

Το θέμα του φόρουμ θα είναι φέτος «το πνεύμα του διαλόγου» και θα συμμετάσχουν σε αυτό 64 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και 850 επιχειρηματικοί ηγέτες, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

