Περιφερειακά-Προγράμματα-Ανάπτυξης:-«Πράσινο-φως»-για-Κρήτη,-Δυτική-και-Στερεά-Ελλάδα

Εγκρίθηκαν, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 988 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Ειδικότερα, με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 285 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,17% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 370,5 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 50,88%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 19,44%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 12,11%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7,40%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 5,51%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,16%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1,51%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,18% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 357,5 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 36%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 20%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 19%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 15%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 4%. Διοικητική υποστήριξη 4%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,29% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Κρήτης για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 260 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 35%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 19%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 17%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 14,5%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 9,53%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,55%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1,42%.

Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.