    Πετρέλαιο:-Η-Βενεζουέλα-ανοίγει-ξανά-πηγάδια-άντλησης-για-την-επανάληψη-της-παραγωγής-αργού
    Πετρέλαιο: Η Βενεζουέλα ανοίγει ξανά πηγάδια άντλησης για την επανάληψη της παραγωγής αργού

    Πετρέλαιο: Η Βενεζουέλα ανοίγει ξανά πηγάδια άντλησης για την επανάληψη της παραγωγής αργού

    Ευρώπη

    Άρχισε να ανοίγει ξανά, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, ορισμένα από τα πηγάδια άντλησης πετρελαίου που είχε κλείσει η ίδια και οι εταίροι της στην κοινοπραξία εν μέσω αυστηρού εμπάργκο των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου ξαναρχίζουν με δύο αποστολές φορτίων να αναχωρούν χθες Δευτέρα, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στις δραστηριότητες.

    Οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας που είναι μέλος του ΟΠΕΚ είχαν παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από τον Δεκέμβριο, με μόνο την αμερικανική Chevron να εξάγει αργό πετρέλαιο από τις κοινοπραξίες της βάσει άδειας των ΗΠΑ, αφήνοντας εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε χερσαίες δεξαμενές και πλοία.

