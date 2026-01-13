Σαμαράς για Novartis: Πιστοποιείται η πολιτική σκευωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ – Ηθικός αυτουργός ο Τσίπρας

Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, (για Μαραγγέλλη – Δεσταμπασίδη) πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επισημαίνει για την υπόθεση της Novartis ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών» τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ.

Η δήλωση του Α. Σαμαρά για τη σκευωρία Νοβαρτις

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

»Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του. Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…»

Novartis -Γιάννος (δικηγόρος Αντ. Σαμαρά): «H αλήθεια θα πάει μέχρι τέλους, η Δικαιοσύνη πιστοποίησε ότι είπαν ψέματα για να σπιλώσουν την τιμή του Αντώνη Σαμαρά και άλλων πολιτικών»

Σε υψηλούς τόνους σχολίασε τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση Novartis ο Δημήτρης Γιάννος, δικηγόρος του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για επίσημη πιστοποίηση των «καταφανών ψεμάτων» που ειπώθηκαν με στόχο τη σπίλωση πολιτικών προσώπων. Ο κ. Γιάννος επανέλαβε την πάγια δέσμευση του Αντώνη Σαμαρά ότι «θα πάει μέχρι τέλους», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους ηθικούς αυτουργούς. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, παρά το «βολικό βούλευμα», οι ενορχηστρωτές της «μεγαλύτερης πολιτικής σκευωρίας» είναι γνωστοί, επικαλούμενος μάλιστα και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του. Αναλυτικά η δήλωσή του: «Η ελληνική δικαιοσύνη πιστοποίησε και σήμερα σε δεύτερο βαθμό αυτό που όλη η Ελλάδα ξέρει. Ότι δύο άνθρωποι είπαν ψέματα, καταφανή ψέματα, για να σπιλώσουν την τιμή και την υπόληψη του Αντώνη Σαμαρά και άλλων πολιτικών προσώπων. Ο πρώην Πρωθυπουργός είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι θα κάνει τα πάντα, θα πάει μέχρι τέλους για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτό έκανε και αυτό θα κάνει. Διότι όσο κι αν κρύβονται κάποιοι πίσω από ένα βολικό βούλευμα, όλοι γνωρίζουν ότι οι ενορχηστρωτές αυτής της μεγαλύτερης πολιτικής σκευωρίας που είδε το ελληνικό κράτος, έχουν ονοματεπώνυμα. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του. Το στοχοποίησαν και το έδειξαν οι ίδιοι οι ψευδομάρτυρες και οι συνήγοροί τους. Προτρέπω όσους ενδιαφέρονται για την πλήρη αλήθεια -και αυτή η προτροπή απευθύνεται και στην ελληνική δικαιοσύνη- να διαβάσουν τα πρακτικά και τις δηλώσεις του πρωτόδικου και του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αλήθεια θα πάει μέχρι τέλους».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.