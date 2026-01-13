Σαουλίδης:-Ο-υποψήφιος-βουλευτής-ΠΑΣΟΚ-που-παρουσιάζει-το-βιβλίο-Τσίπρα-στη-Θεσσαλονίκη-τάραξε-τα-νερά-της-Χαριλάου-Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Συναγερμός σήμανε στα δημοσιογραφικά γραφεία οταν έφτασε το δελτίο τύπου για την παρουσίαση του βιβλίου τύπου του Αλέξη Τσίπρα το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αφού πρώτο πρώτο στη λίστα των ομιλητών φιγουράρει το όνομα του Αντώνη Σαουλίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ που έδωσε τη μάχη του σταυρού στις τελευταίες εθνικές εκλογές με την πράσινη φανέλα στην Α’ Θεσσαλονίκης και κατάφερε να κερδίσει την δεύτερη θέση στο πράσινο ψηφοδέλτιο πίσω απο τον Χάρη Καστανίδη.

Καρφιά απο τη Χαριλάου Τρικούπη

Η κίνηση του Αντώνη Σαουλίδη για την οποία δεν είχε ενημερώσει αρμοδίως το κόμμα του δεν φαίνεται να εξεπληξε την Χαριλάου Τρικούπη, με κομματικές πηγές να χαρακτηρίζουν αναμενόμενη την εξέλιξη και να σημειωνουν με νόημα οτι ο Αντώνης Σαουλίδης τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει πάψει να ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, γι΄αυτο εξάλλου είναι και το μόνο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος που δεν ανακοινώθηκε στα όργανα, δεν συμμετέχει στις προσυνεδριακές διαδικασίες του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έλαβε κανέναν απολύτως ρόλος στην Κ.Ο.Ε.Σ απο την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ήταν γνωστό οτι είχε πάρει αποστάσεις τονίζουν πηγές που σημειώνουν οτι ο Αντώνης Σαουλίδης δεν κατέβηκε ουτε στις δημοτικές εκλογές με πράσινο ψηφοδέλτιο και οτι η πορεία του ηταν προδιαγεγραμμένη, με τις επιλογές του τον τελευταίο καιρό να δείχνουν οτι ουσιαστικά έχει θέσει τον εαυτό του εκτός ΠΑΣΟΚ.

Ενόχληση και στο στρατόπεδο Δούκα

Η απόσταση Σαουλίδη με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι γνωστή στα πασοκικά πηγαδάκια, με δεδομένο οτι στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Οι διαυλοι επικοινωνίας μάλιστα με τον Δήμαρχο της Αθήνας παραμένουν ανοιχτοί, με την τελευταία συνάντηση των δύο να πραγματοποιείται μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη υποστηρικτών του Χάρη Δούκα που διοργανώθηκε στην νύφη του Θερμαϊκού ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ουτε το στρατόπεδο Δουκα είχε ενημερωθεί για την παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη στο πανελ της παρουσίασης του Αλέξη Τσίπρά. “Δεν είχαμε ιδέα” σημειώνουν στενοί συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων που φαίνεται να έπεσαν απο τα σύννεφα οταν ενημερώθηκαν για την κίνηση του συνοδοιπόρου τους απο τα Μέσα ενημέρωσης. Φροντίζουν μάλιστα να να ξεκαθαρίσουν οτι η πλευρά Δούκα διαμήνυσε αρμοδίως την αντίθεση της με την επιλογή στον Αντώνη Σαουλίδη.

Αντώνης Σαουλίδης- Να προτάξουμε την μεγάλη εικόνα

Ο δικηγόρος απο τη Θεσσαλονίκη που αναστάτωσε το ΠΑΣΟΚ φέρεται να λέει σε συνομιλητές του οτι είναι σταθερός σε όσα λέει τον τελευταίο χρόνο. “ Να προτάξουμε την μεγάλη εικόνα να απομακρυνθούμε απο εγωισμούς και να πάμε σε συνθέσεις και προγραμματικές συγκλίσεις” είναι το μότο το Αντώνη Σαουλίδη. Στην πολιτική δεν πρέπει να υπάρχουν αδιέξοδα και κενά σημειώνει σε πηγαδάκια και τονίζει οτι στην εκδηλωση δεν πηγαίνει ως ΠΑΣΟΚ.

“Το κρίσιμο δεν είναι αν θα πάω κάπου ή αν θα μείνω κάπου” απαντά το πράσινο στέλεχος σε όσους τον ρωτούν αν θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές με το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα.

