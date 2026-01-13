Στήριξη-Ντάιμον-σε-Πάουελ:-«Δεν-πρέπει-να-χαθεί-η-ανεξαρτησία-της-fed»

«Η έρευνα πιθανώς δεν είναι καλή ιδέα και, κατά τη γνώμη μου, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan.

Τη στήριξή τους για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εξέφρασαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αμερικανικών τραπεζικών κολοσσών JP Morgan και BNY, λίγες μέρες μετά την έναρξη ποινικής έρευνας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Η έρευνα αυτή κατά του Πάουελ προκάλεσε την αντίδραση τριών πρώην προέδρων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, καθώς και άλλων πρώην συμβούλων χάραξης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες προχώρησαν επίσης σε κοινή δήλωση στήριξης προς τον Πάουελ.

«Όλοι μας πιστεύουμε στην ανεξαρτησία της Fed», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης. «Αυτό (δηλ. η έρευνα) πιθανώς δεν είναι καλή ιδέα και, κατά τη γνώμη μου, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή θα αυξήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και πιθανώς θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου».

Ο διευθύνων σύμβουλος της BNY, Ρόμπιν Βινς, προειδοποίησε επίσης την Τρίτη για τις αρνητικές συνέπειες της υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Fed. «Οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες με την ικανότητα να καθορίζουν ανεξάρτητα τη νομισματική πολιτική προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας είναι ένα αρκετά καθιερωμένο φαινόμενο που παρατηρούμε σε όλο τον κόσμο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε

«Η ανεξαρτησία της Fed καθορίζει την αξιοπιστία της», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup Τζέιν Φρέιζερ, σε ανακοίνωσή της τότε. «Είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών μας και την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ».

Τον Ιούλιο, όταν οι εντάσεις μεταξύ του προέδρου και της κεντρικής τράπεζας εντάθηκαν, στελέχη της Wall Street τόνισαν εμφατικά τη σημασία της ανεξαρτησίας της Fed.

Η κίνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης πυροδότησε ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων Ρεπουμπλικανών νομοθετών κατά του Τραμπ, κάτι σπάνιο. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για τη Fed μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα, δημιουργώντας πιθανό εμπόδιο για τον πρόεδρο.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ανησυχούν ότι η πολιτική επιρροή επί της Fed θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στη δέσμευση της τράπεζας έναντι του στόχου της για τον πληθωρισμό, θα αυξήσει τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και θα τροφοδοτήσει την αστάθεια στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.