Τραμπ: «Ο πληθωρισμός ηττήθηκε» – Όσα δήλωσε για οικονομία, δασμούς, Βενεζουέλα και υγειονομική περίθαλψη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε εκτενή ομιλία κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μίσιγκαν, παρουσιάζοντας όλη την ατζέντα της δεύτερης θητείας του, σχεδόν ένα χρόνο μετά την εκλογική του επιστροφή, με έμφαση στην οικονομία και υποστηρίζοντας ότι «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί».

Ο Τραμπ ανέπτυξε λεπτομερώς την άποψή του για την οικονομία, δηλώνοντας ότι «η ανάπτυξη εκτινάσσεται, η παραγωγικότητα ανεβαίνει, οι επενδύσεις ανθούν και τα εισοδήματα αυξάνονται» και ότι «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί». Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και ότι οι δείκτες του χρηματιστηρίου καταγράφουν νέα ρεκόρ.

Ωστόσο, τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,7% σε σχέση με πέρυσι, πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ενώ η οικονομία επεκτάθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να εκφράσει κριτική προς τον πρόεδρο της Fed, Τζέρομ Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικό σκληρό». Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει στον «παραδοσιακό τρόπο οικονομίας», όπου όταν ανακοινώνονται καλά οικονομικά αποτελέσματα, οι επιτοκιακές αυξήσεις δεν προσπαθούν να τα «σκοτώσουν», ώστε η αγορά να μπορεί να αναπτύσσεται όπως πρέπει. Προέβλεψε ότι «θα έχουμε πολλούς υπέροχους μήνες, πολλά υπέροχα τρίμηνα» και τόνισε ότι θέλει η αγορά «να ανεβαίνει».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «το δυναμικό ανάπτυξής μας είναι απεριόριστο και θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερο αν επιστρέφαμε στη λογική. Τώρα δεν το κάνουμε πια». Επίσης, δήλωσε ότι θέλει έναν πρόεδρο της Fed που «όταν η αγορά πηγαίνει καλά, τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν».

Η αγαπημένη λέξη του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερηφανεύτηκε για τις πολιτικές δασμών της διοίκησής του, οι οποίες, όπως είπε, έχουν φέρει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» στα ταμεία των ΗΠΑ. Παράλληλα, εξέφρασε παράπονο ότι η νομιμότητα των δασμών τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους για αυτή την απίστευτη επιτυχία ήταν η ιστορική χρήση δασμών. Ήταν οι δασμοί που έκαναν την Αμερική ισχυρή και δυνατή σε προηγούμενες γενιές», δήλωσε. Τα μέτρα αμφισβητούνται από μικρές επιχειρήσεις και ορισμένα κράτη, τα οποία ισχυρίζονται ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του. Εάν η κυβέρνηση χάσει, θα χρειαστεί να επιστρέψει μέρος των δισεκατομμυρίων που έχει ήδη συλλέξει.

Εμφατικά δήλωσε ότι η αγαπημένη του λέξη είναι «δασμοί», υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το βάρος που δίνει η αμερικανική κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα της οικονομικής της πολιτικής.

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά ισχυρή»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Τραμπ αναφέρθηκε ξανά στη Βενεζουέλα: «Τώρα είμαι ο μεγαλύτερος φίλος της Βενεζουέλας, συνεργαζόμαστε μαζί τους», είπε, προσθέτοντας: «Θα κάνουμε αυτή τη χώρα ξανά ισχυρή». Επισήμανε ότι οι ΗΠΑ παίρνουν «εκατομμύρια και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη χώρα, προαναγγέλλοντας ότι «θα ρίξουμε ακόμα περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου».

Ο Τραμπ τόνισε την υποστήριξή του στην αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο της αριστεράς κατά της ενέργειας «ριζοσπαστικό» και την εκστρατεία για να «σκοτώσουν την αμερικανική ενέργεια» ως επιζήμια. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει όλοι να έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λέγοντας: «Ήθελαν όλοι να έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ θέλω να έχετε αυτοκίνητα βενζίνης, ηλεκτρικά, υβριδικά — τα πάντα».

Όσα δήλωσε για την υγειονομική περίθαλψη

Στο μέτωπο της υγειονομικής περίθαλψης, ο Τραμπ δήλωσε ότι για να ανακουφιστούν οι σκληρά εργαζόμενοι Αμερικανοί, η διοίκησή του θα αντιμετωπίσει «έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές», αναφερόμενος στον νόμο Affordable Care Act (Obamacare), τον οποίο χαρακτήρισε «ένα δώρο για να πλουτίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες εις βάρος του αμερικανικού λαού».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θέλω τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας στον κόσμο, ώστε να μπορούν να αγοράζουν την υγειονομική περίθαλψη που είναι κατάλληλη για αυτούς… Γι’ αυτό αργότερα αυτήν την εβδομάδα, θα ανακοινώσω το πλαίσιο προσιτότητας υγειονομικής περίθαλψης που θα μειώσει τα ασφάλιστρα για εκατομμύρια ανθρώπους». Δήλωσε επίσης ότι θα μειώσει τις τιμές φαρμάκων, θα φέρει διαφάνεια τιμών και θα απαιτήσει «τιμιότητα και λογοδοσία από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε όλη τη χώρα και τον κόσμο».

Επίθεση σε Ρεπουμπλικάνους που διαφωνούν

Στην ομιλία του, ο Τραμπ στράφηκε εναντίον Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών που αντιτίθενται σε μέρη της ατζέντας του: τον Μιτ Ρόμνεϊ («ψηφίζει εναντίον όλων»), τον Ραντ Πολ («απόλυτος χαμένος») και τις Λίζα Μέρκοουσκι και Σούζαν Κόλινς («καταστροφές»). Παράλληλα, αναφέρθηκε ξανά στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο επιτυχημένες επιθέσεις ποτέ», ενώ εξέφρασε απογοήτευση για τους νομοθέτες που μίλησαν εναντίον της εμπλοκής των ΗΠΑ.

«Έχουμε ένα υπέροχο κόμμα, αλλά έχουμε ανθρώπους — είτε σου αρέσουν είτε όχι — που κολλάνε σαν κόλλα. Έχουν φρικτές πολιτικές… γιατί είναι έξυπνοι, αλλά κακοί, είναι σκληροί, αλλά έχουν κακές πολιτικές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από BBC

