Τσουκαλάς-στον-ΣΚΑΪ:-Να-γίνει-διάλογος-μεταξύ-αγροτών-και-πρωθυπουργού-με-εκατέρωθεν-υποχωρήσεις

«Πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, να γίνει διάλογος με τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα, να μην επηρεάζει τη σύνθεση η κυβέρνηση αλλά και οι αγρότες από την πλευρά τους να κάτσουν στο τραπέζι, ώστε να υπάρξει λύση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία Mercosur, επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε διάλογος.

«Η διαφωνία μας και η καταψήφιση της συμφωνίας είναι ακριβώς το παράθυρο όπου αύριο θα διαπραγματευτούμε νέες αλλαγές», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

- sofokleous10.gr

