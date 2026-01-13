Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, January 13
    Τσουκαλάς-στον-ΣΚΑΪ:-Να-γίνει-διάλογος-μεταξύ-αγροτών-και-πρωθυπουργού-με-εκατέρωθεν-υποχωρήσεις
    Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ: Να γίνει διάλογος μεταξύ αγροτών και πρωθυπουργού με εκατέρωθεν υποχωρήσεις

    Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ: Να γίνει διάλογος μεταξύ αγροτών και πρωθυπουργού με εκατέρωθεν υποχωρήσεις

    Πολιτική 1 Min Read

    «Πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, να γίνει διάλογος με τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα, να μην επηρεάζει τη σύνθεση η κυβέρνηση αλλά και οι αγρότες από την πλευρά τους να κάτσουν στο τραπέζι, ώστε να υπάρξει λύση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

    Αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία Mercosur, επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε διάλογος.

    «Η διαφωνία μας και η καταψήφιση της συμφωνίας είναι ακριβώς το παράθυρο όπου αύριο θα διαπραγματευτούμε νέες αλλαγές», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com