ΧΑ:-Παραμένει-το-θετικό-momentum-για-το-ΓΔ-με-πλησιέστερη-στήριξη-στις-2181-μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 303,7 εκ. ευρώ (πακέτα στα 84 εκ. ευρώ). Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα με τους πωλητές να οδηγούν το

ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2202 μονάδων λίγο μετά το ξεκίνημα.

Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγό τις συστημικές τράπεζες οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2221 μονάδων, ενώ ακολούθησε μεταβλητότητα με τους αγοραστές να πετυχαίνουν στις δημοπρασίες να καταγράψουν κλείσιμο με μικρά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μεικτή εικόνα (ανοδικά ο Dax πτωτικά ο Cac). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,31%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+3,55%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε το ΔΑΑ (+1,11%), η ΜΟΗ (+1,44%), ο Τιτάν (+0,18%), ο ΟΛΠ (+0,37%) αλλά και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,81%) με τη ΓΕΒΚΑ (+4,31%) από τις λοιπές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,23%), ο ΑΔΜΗΕ (-3,31%), η Lamda (-0,83%), o Aktor (-0,51%), o ΟΠΑΠ (-1,87%), ο ΟΤΕ (-0,65%), η Cenergy -0,97%), το Jumbo (-1,08%), η

Metlen (-1,96%), η Aegean (-2,19%) και ο Φουρλής (-1,51%). Απολογιστικά, 39 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 69 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει σήμερα τον πληθωρισμό Δεκέμβριο (εκτ. για 2,5%-2,7% έναντι 2,4% το Νοέμβριο). Η Wall Street υποχωρεί μετά τη νέα σύγκρουση Federal-Τραμπ. Παραμένει το θετικό momentum για το ΓΔ στο Χ.Α. με πλησιέστερη στήριξη στις 2181 μονάδες.

Δεκέμβριο 2025: Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 69,0% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων το 31,0% των

συναλλαγών.

JP Morgan: Ώρα για κατοχύρωση κερδών στα ελληνικά ομόλογα. Ουδέτερη στάση απέναντι στους ελληνικούς τίτλους. Έχει αποτυπωθεί το μεγαλύτερο μέρος της σύγκλισης έναντι της ΕΕ, εκτιμά.

Avax: Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 3,81 από 3,03 ευρώ δίνει η Optima, διατηρώντας τη σύσταση buy καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα υπερβαίνει το 21%.

Interlife: Αυξημένη 8,89% η παραγωγή ασφαλίστρων το 2025, στα €109,2 εκ. Άνοδος 8,79% καταγράφεται στην παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων, ανήλθε στα €72,37 εκ. Έκτο εργοστάσιο από τη Metlen στο σύμπλεγμα του Βόλου. Eξαγορά της βιομηχανίας NK Trailers (παραγωγή αμυντικών συστημάτων όσο και βαγονιών τρένων), στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου.

ΟΔΔΗΧ: έκδοση 10ετούς ομολόγου η Αθήνα. Πρόσληψη των BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη ομολογιακή

έκδοση της χρονιάς.

ΙΟΒΕ: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται σημαντικά τον Δεκέμβριο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,4 μονάδες, από 105,9 μονάδες τον Νοέμβριο.